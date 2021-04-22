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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Копенгаген
Мидтьюлланд - Копенгаген: обзор матча 22 апреля 2021
Мидтьюлланд
22.04.2021, четверг, 21:15
Дания. Суперлига, группа A, 4 тур
4 : 1
Завершен
Копенгаген
25'
Ж. Брумадо
49'
А. Дрейер
56'
П. Систо
81'
Л. Вибе
71'
М. Бунду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Копенгаген
Желтая карточка
Д. Хег
90'
Замена
М. Андерсон
️️️️
Эвандер
82'
ГОЛ! 4:1!
Л. Вибе
Пас отдал
А. Мабиль
81'
76'
Замена
К. Бартолец
️️️️
П. Анкерсен
76'
Замена
В. Фишер
️️️️
Л. Лерагер
Замена
Л. Вибе
️️️️
Ж. Брумадо
72'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
П. Систо
72'
71'
ГОЛ! 3:1!
М. Бунду
Замена
А. Мабиль
️️️️
Ф. Ониика
64'
57'
Замена
М. Бунду
️️️️
Й. Винд
57'
Замена
П. Бьель
️️️️
Зека
ГОЛ! 3:0!
П. Систо
Пас отдал
Эвандер
56'
ГОЛ! 2:0!
А. Дрейер
Пас отдал
Эвандер
49'
45'
Желтая карточка
М. Дарами
Желтая карточка
Ф. Ониика
38'
37'
Желтая карточка
Й. Винд
ГОЛ! 1:0!
Ж. Брумадо
Пас отдал
Эвандер
25'
23'
Замена
М. Дарами
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
Желтая карточка
Й. Каюсте
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
10
Эвандер
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
6
Зека
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
16
Пеп Бьель
АП
7
Виктор Фишер
ЦФ
7
Мустафа Бунду
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лоссль
2
Андерссон
29
Паулиньо
24
Шольц
3
Хег
2
Каюсте
10
Эвандер
16
Ониика
77
Систо
10
Дрейер
74
Брумадо
4-3-3
1
Грютебуст
25
Занка
25
Нельссон
2
Анкерсен
34
Кристиансен
21
Лерагер
6
Стаге
6
Зека
10
Вильчек
8
Фалк-Йенсен
19
Винд
10
Эвандер
23
Андерсон
23
Андерсон
10
Эвандер
16
Ониика
11
Мабиль
11
Мабиль
16
Ониика
74
Брумадо
26
Вибе
26
Вибе
74
Брумадо
77
Систо
11
Исаксен
11
Исаксен
77
Систо
6
Зека
16
Бьель
16
Бьель
6
Зека
8
Фалк-Йенсен
9
Дарами
9
Дарами
8
Фалк-Йенсен
2
Анкерсен
2
Бартолец
2
Бартолец
2
Анкерсен
21
Лерагер
7
Фишер
7
Фишер
21
Лерагер
19
Винд
7
Бунду
7
Бунду
19
Винд
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Копенгаген
5
Джафет Сери
ЦЗ
1
Йеспер Хансен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Приске
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
5
Джафет Сери
ЦЗ
1
Йеспер Хансен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Мидтьюлланд - Копенгаген
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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