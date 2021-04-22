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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Рандерс
Орхус - Рандерс: обзор матча 22 апреля 2021
Орхус
22.04.2021, четверг, 18:45
Дания. Суперлига, группа A, 4 тур
2 : 0
Завершен
Рандерс
8'
А. Гренбек
90+3'
A. Ballegaard Ammitzboll
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орхус - Рандерс
ГОЛ! 2:0!
A. Ballegaard Ammitzboll
90'
+3
Желтая карточка
J. Juelsgaard
90'
90'
Желтая карточка
B. Sambou
Замена
B. Hvidt
️️️️
Б. Блуме
84'
84'
Замена
B. Sambou
️️️️
О. Бундгор
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
84'
73'
Замена
N. Mileusnić
️️️️
Ф. Лауэнборг
68'
Желтая карточка
М. Греве
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
68'
Замена
Д. Линкс
️️️️
Н. Поульсен
61'
Замена
Б. Санне
️️️️
К. Дикс
61'
60'
Замена
B. Filip Kristensen
️️️️
Т. Кеинде
46'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
С. Гравес
Желтая карточка
Н. Поульсен
44'
Замена
А. Мунксгор
️️️️
A. Gersbach
32'
ГОЛ! 1:0!
А. Гренбек
Пас отдал
Й. Дагур Торстейнссон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
25
Камил Грабара
ВР
4
Кевин Дикс
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
6
Николай Поульсен
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
3
Alex Gersbach
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Рандерс
15
Эрик Марксен
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
0
M. Nielsen
ЦЗ
17
Матиас Греве
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
23
Оливер Бундгор
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
7
Миккель Каллесе
ЦП
45
Марвин Эго
ЦФ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Орхус
25
Бубакар Санне
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
22
B. Hvidt
ЦП
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Рандерс
28
Симон Гравес
ЦЗ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
97
Bassala Sambou
ЦФ
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
3-4-3
25
Грабара
4
Дикс
20
Хауснер
18
6
Поульсен
33
11
Гренбек
10
Блуме
23
Торстейнссон
9
Мортенсен
3
3-5-1-2
15
Марксен
8
Пизингер
0
10
Хаммершой-Мистрати
23
Бундгор
14
Лауэнборг
7
Каллесе
24
Кеинде
17
Греве
30
Карльгрен
45
Эго
4
Дикс
25
Санне
25
Санне
4
Дикс
23
Торстейнссон
38
38
23
Торстейнссон
3
3
Мунксгор
3
Мунксгор
3
6
Поульсен
11
Линкс
11
Линкс
6
Поульсен
10
Блуме
22
22
10
Блуме
23
Бундгор
97
97
23
Бундгор
14
Лауэнборг
10
10
14
Лауэнборг
24
Кеинде
40
40
24
Кеинде
28
Гравес
28
Гравес
Гравес
20
Клюснер
20
Клюснер
Гравес
Остались в запасе
Орхус
Рандерс
1
William Eskelinen
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
1
William Eskelinen
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Остались в запасе
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Орхус - Рандерс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
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