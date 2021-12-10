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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Интернасьонал
Брагантино - Интернасьонал: обзор матча 10 декабря 2021
Брагантино
10.12.2021, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 38 тур
1 : 0
Завершен
Интернасьонал
90+3'
Артур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Интернасьонал
Желтая карточка
Артур
90'
+4
ГОЛ! 1:0!
Артур
90'
+3
Желтая карточка
Л. Кандидо
84'
82'
Желтая карточка
Мойзес
79'
Замена
Хейтор
️️️️
Г. Меркадо
Замена
B. Tubarão
️️️️
Т. Куэльо
79'
Замена
Алеррандро
️️️️
Итало
79'
70'
Желтая карточка
Ю. Алберто
Замена
Хелиньо
️️️️
Б. Пракседес
66'
62'
Замена
Г. Бочилия
️️️️
Патрик
Желтая карточка
Ж. Силва
61'
46'
Замена
Маурисио
️️️️
Р. Саравия
46'
Замена
Д. Кардозо
️️️️
Р. Дурадо
45'
+6
Желтая карточка
В. Куэста
45'
+3
Желтая карточка
К. Паласиос
43'
Желтая карточка
Р. Саравия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
25
Жадсом Силва
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЦФ
37
Артур
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
25
Бруно Пракседес
ЦФ
15
Итало
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Интернасьонал
27
Мойзес
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
31
Виктор Куэста
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
20
Ренцо Саравия
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Брагантино
43
Luciano
ЦП
19
Бруниньо
ЦП
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
39
Gabriel Novaes
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
4
Натан
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
11
Хелиньо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Интернасьонал
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
5
Хейтор
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
32
Vitor Hugo
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
2-1-5
15
Бруно
3
Ортис
7
Рамирес
37
Артур
15
Итало
25
Пракседес
28
Куэльо
36
Кандидо
3-1-5
4
Мендес
25
Меркадо
27
Мойзес
88
Эденилсон
20
Саравия
8
Патрик
7
Паласиос
9
Алберто
13
Дурадо
28
Куэльо
20
20
28
Куэльо
25
Пракседес
11
Хелиньо
11
Хелиньо
25
Пракседес
15
Итало
9
Алеррандро
9
Алеррандро
15
Итало
13
Дурадо
5
Кардозо
5
Кардозо
13
Дурадо
8
Патрик
21
Бочилия
21
Бочилия
8
Патрик
25
Меркадо
5
Хейтор
5
Хейтор
25
Меркадо
20
Саравия
18
Маурисио
18
Маурисио
20
Саравия
Остались в запасе
Брагантино
Интернасьонал
43
Luciano
ЦП
19
Бруниньо
ЦП
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
39
Gabriel Novaes
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
4
Натан
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
27
Кайке Роша
ЦЗ
11
Кайо Видаль
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
32
Vitor Hugo
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
43
Luciano
ЦП
19
Бруниньо
ЦП
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
39
Gabriel Novaes
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
4
Натан
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Остались в запасе
27
Кайке Роша
ЦЗ
11
Кайо Видаль
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
32
Vitor Hugo
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Брагантино - Интернасьонал
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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