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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас
Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас: обзор матча 07 декабря 2021
Атлетико Паранаэнсе
07.12.2021, вторник, 01:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
0 : 0
Завершен
Палмейрас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас
Замена
З. Ивалдо
️️️️
П. Энрике
86'
Замена
J.
️️️️
П. Роша
86'
84'
Замена
П. Бикальо
️️️️
Л. Фрейтас
Замена
M. Azevedo
️️️️
F. Canesin
81'
Желтая карточка
F. Canesin
75'
Замена
Н. Эрнандес
️️️️
Николас
64'
Замена
П. Энрике
️️️️
Абнер
64'
45'
+3
Желтая карточка
Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
32
Педро Роша
ЛВ
55
Fernando Canesin
ЦП
5
Педро Энрике
ЦФ
44
Тиаго Хелено
ЦФ
30
Николас
ЦФ
2
Марсиньо
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
11
Никао
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Палмейрас
35
Матеус Фернандес
ЦП
11
Габриэл Силва
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
3
Michel
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Атлетико Паранаэнсе
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
13
Педро Энрике
ЦЗ
42
Luiz Fernando
ЦП
7
Jader
ЦП
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
Палмейрас
35
Педро Бикальо
ЦФ
1
Матеус
ЦФ
1-1-5
23
Сантос
55
32
Роша
14
Эрик
7
Биссоли
11
Никао
16
Абнер
2
Марсиньо
1-5
35
Фернандес
43
Фрейтас
25
3
12
Вандерлан
2
Гарсия
30
Николас
22
Эрнандес
22
Эрнандес
30
Николас
16
Абнер
13
Энрике
13
Энрике
16
Абнер
32
Роша
7
7
32
Роша
5
Энрике
27
Зе Ивалдо
27
Зе Ивалдо
5
Энрике
55
6
6
55
43
Фрейтас
35
Бикальо
35
Бикальо
43
Фрейтас
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Палмейрас
3
Лукас Фассон
ЦЗ
42
Luiz Fernando
ЦП
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
1
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
3
Лукас Фассон
ЦЗ
42
Luiz Fernando
ЦП
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
Остались в запасе
1
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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