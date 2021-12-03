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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Сан-Паулу
Гремио - Сан-Паулу: обзор матча 03 декабря 2021
Гремио
03.12.2021, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
3 : 0
Завершен
Сан-Паулу
23'
Т. Сантос
68'
Д. Барбоза
90+4'
J. Robert
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Сан-Паулу
ГОЛ! 3:0!
J. Robert
Пас отдал
М. Борха
90'
+4
Желтая карточка
М. Борха
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Миранда
Желтая карточка
Г. Чапеко
85'
Замена
Дарлан
️️️️
Феррейра
79'
Желтая карточка
Д. Коста
74'
Замена
J. Robert
️️️️
Д. Коста
74'
Замена
М. Вилласанти
️️️️
Х. Кампас
74'
73'
Замена
Жуан
️️️️
Э. Ригони
73'
Замена
L.
️️️️
Р. Нестор
70'
Замена
Г. Невес
️️️️
И. Гомес
ГОЛ! 2:0!
Д. Барбоза
Пас отдал
Рафинья
68'
Замена
М. Борха
️️️️
D. Souza
62'
60'
Желтая карточка
Э. Ригони
46'
Замена
И. Винисиус
️️️️
М. Бенитес
ГОЛ! 1:0!
Т. Сантос
Пас отдал
Д. Барбоза
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
7
Diego Souza
ЦФ
11
Феррейра
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
4
Вальтер Каннеман
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Сан-Паулу
13
Жоао Миранда
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
3
Лео
ЦФ
8
Габриэл Сара
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Гремио
12
Бренно
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
49
Sarará
ЦП
25
Алиссон
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
50
Jhonata Robert
ЦФ
93
Мигель Борха
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
4
Руан
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
Сан-Паулу
8
Габриэль Невес
ЦП
9
Жуан
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
2-1-2-5
12
Чапеко
13
Рафинья
3
21
Сантос
11
Коста
8
Кампас
11
Феррейра
4
Каннеман
16
Барбоза
16
Силва
7
2-1-5
13
Миранда
5
Арболеда
24
Ригони
17
Гомес
34
Велингтон
9
Кальери
18
7
Бенитес
11
Феррейра
37
Дарлан
37
Дарлан
11
Феррейра
8
Кампас
20
Вилласанти
20
Вилласанти
8
Кампас
11
Коста
50
50
11
Коста
7
93
Борха
93
Борха
7
17
Гомес
8
Невес
8
Невес
17
Гомес
24
Ригони
9
Жуан
9
Жуан
24
Ригони
11
Нестор
28
28
11
Нестор
7
Бенитес
18
Винисиус
18
Винисиус
7
Бенитес
Остались в запасе
Гремио
Сан-Паулу
12
Бренно
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
25
Алиссон
ЦП
9
Диего Чурин
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
4
Руан
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
11
Маркиньос
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
12
Бренно
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
25
Алиссон
ЦП
9
Диего Чурин
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
4
Руан
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
Остались в запасе
11
Маркиньос
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Гремио - Сан-Паулу
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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