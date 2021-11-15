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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Спорт Ресифи
Сеара - Спорт Ресифи: обзор матча 15 ноября 2021
Сеара
15.11.2021, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
2 : 1
Завершен
Спорт Ресифи
9'
Вина
80'
Марлон
61'
Микаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Спорт Ресифи
Замена
G. Lacerda
️️️️
С. Мендоса
84'
81'
Замена
S. TrÃ©llez
️️️️
П. Мосселин
ГОЛ! 2:1!
Марлон
80'
75'
Замена
Л. Джуба
️️️️
E. Felipe
Замена
W. Oliveira
️️️️
F.
66'
Замена
G. Dias
️️️️
I.
66'
61'
ГОЛ! 1:1!
Микаэл
Пас отдал
E. Felipe
Замена
Рик
️️️️
Лима
56'
Замена
Клебер
️️️️
J.
46'
29'
Желтая карточка
R. Thyere
Желтая карточка
J.
28'
ГОЛ! 1:0!
Вина
Пас отдал
J.
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
2
Igor
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
25
Марлон
ЦП
6
Луис Отавио
ЦФ
29
Вина
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
45
Лима
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
9
Jael
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Спорт Ресифи
28
Зе Велисон
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
6
Сандер
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
1
Маилсон
ЦФ
Сеара
13
Gabriel Dias
ЦЗ
77
Gabriel Santos
ЦП
9
Клебер
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
37
Рик
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
1
Richard
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
Спорт Ресифи
92
Carlos Eduardo
ЦФ
4
Чико
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
59
Flávio Eugênio Rodrigues de Souza
ЦФ
2-1-5
2
24
Мессиас
25
Марлон
91
Пачеко
1
7
Мендоса
9
45
Лима
5
6
Сандер
1
Маилсон
2
15
35
2
13
13
2
9
9
Клебер
9
Клебер
9
45
Лима
37
Рик
37
Рик
45
Лима
19
55
55
19
7
Мендоса
15
15
7
Мендоса
97
46
Джуба
46
Джуба
97
94
Мосселин
22
22
94
Мосселин
Остались в запасе
Сеара
Спорт Ресифи
77
Gabriel Santos
ЦП
12
Indio Geovane
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
1
Richard
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
92
Carlos Eduardo
ЦФ
4
Чико
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
59
Flávio Eugênio Rodrigues de Souza
ЦФ
Остались в запасе
77
Gabriel Santos
ЦП
12
Indio Geovane
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
1
Richard
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
Остались в запасе
92
Carlos Eduardo
ЦФ
4
Чико
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
59
Flávio Eugênio Rodrigues de Souza
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Сеара - Спорт Ресифи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
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