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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Интернасьонал
Палмейрас - Интернасьонал: обзор матча 17 октября 2021
Палмейрас
17.10.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Интернасьонал
53'
Р. Вейга (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Интернасьонал
90'
+4
Желтая карточка
Хейтор
Желтая карточка
Г. Скарпа
90'
+1
Замена
П. де Паула
️️️️
З. Рафаэль
80'
Замена
Данило
️️️️
Ф. Мело
80'
Желтая карточка
Рони
75'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Л. Адриано
70'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Дуду
70'
70'
Замена
З. Габриэл
️️️️
Д. Кардозо
Замена
Дейверсон
️️️️
Р. Вейга
70'
69'
Замена
Хейтор
️️️️
Р. Саравия
69'
Замена
К. Паласиос
️️️️
Патрик
55'
Замена
Маурисио
️️️️
Тайсон
54'
Желтая карточка
Г. Меркадо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Вейга
53'
50'
Красная карточка
Эденилсон
37'
Желтая карточка
В. Куэста
16'
Желтая карточка
Патрик
Желтая карточка
Ф. Мело
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Луан
ЦФ
14
Маркос Роша
ЦФ
92
Дуду
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
33
Рони
ЦФ
23
Рафаэль Вейга
ЦФ
93
Зе Рафаэль
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Интернасьонал
27
Мойзес
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
31
Виктор Куэста
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
20
Ренцо Саравия
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Палмейрас
15
Данило
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
13
Renan
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
10
Густаво Скарпа
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Интернасьонал
27
Кайке Роша
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
23
Зе Габриэл
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
2-5
1
Вевертон
22
Пикерес
15
Гомес
33
Рони
4
Адриано
93
Зе Рафаэль
23
Вейга
30
Мело
2-2-5
25
Меркадо
27
Мойзес
88
Эденилсон
5
Кардозо
20
Саравия
9
Алберто
11
Тайсон
8
Патрик
13
Дурадо
30
Мело
15
Данило
15
Данило
30
Мело
4
Адриано
77
Лопес
77
Лопес
4
Адриано
92
Дуду
10
Скарпа
10
Скарпа
92
Дуду
93
Зе Рафаэль
12
де Паула
12
де Паула
93
Зе Рафаэль
23
Вейга
16
Дейверсон
16
Дейверсон
23
Вейга
5
Кардозо
23
Зе Габриэл
23
Зе Габриэл
5
Кардозо
20
Саравия
5
Хейтор
5
Хейтор
20
Саравия
11
Тайсон
18
Маурисио
18
Маурисио
11
Тайсон
8
Патрик
7
Паласиос
7
Паласиос
8
Патрик
Остались в запасе
Палмейрас
Интернасьонал
35
Матеус Фернандес
ЦП
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
13
Renan
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
27
Кайке Роша
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
35
Матеус Фернандес
ЦП
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
13
Renan
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
Остались в запасе
27
Кайке Роша
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Палмейрас - Интернасьонал
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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