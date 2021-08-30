Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Атлетико Минейро
Брагантино - Атлетико Минейро: обзор матча 30 августа 2021
Брагантино
30.08.2021, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
16'
Н. Силва (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Атлетико Минейро
90'
+1
Желтая карточка
Н. Силва
89'
Желтая карточка
Э. Саша
Желтая карточка
Адерлан
88'
Желтая карточка
Л. Ортис
87'
Замена
Л. Кандидо
️️️️
E.
84'
84'
Замена
Натан
️️️️
М. Сарачо
84'
Замена
Гуга
️️️️
И. Фернандес
Замена
Натан
️️️️
Артур
84'
77'
Замена
Э. Саша
️️️️
Ф. Фильо Мариано
Замена
Хелиньо
️️️️
Т. Куэльо
76'
Желтая карточка
Ж. Силва
72'
Замена
V.
️️️️
Б. Пракседес
71'
63'
Замена
Кено
️️️️
Э. Варгас
60'
Замена
️️️️
Д. Саварино
32'
Желтая карточка
Ч. Че
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Силва
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
9
Алеррандро
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
37
Артур
ЦФ
25
Бруно Пракседес
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Атлетико Минейро
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
22
Эверсон
ЦФ
6
Натан Силва
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
11
Матиас Сарачо
ЦФ
8
Игнасио Фернандес
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
7
Халк
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Брагантино
7
Педро Габриэл
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
4
Натан
ЦФ
26
Веверсон
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
31
Vitinho
ЦФ
11
Хелиньо
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
19
Йоран
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
16
Додо
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
14
Натан
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
20
Кено
ЦФ
41
Нето
ЦФ
2-1-5
15
Бруно
3
Ортис
7
Рамирес
25
Силва
28
Куэльо
25
Пракседес
37
Артур
6
3-1-5
25
Мариано
6
Алонсо
13
Арана
11
Саварино
3
Че Че
7
Халк
11
Варгас
8
Фернандес
11
Сарачо
6
36
Кандидо
36
Кандидо
6
37
Артур
4
Натан
4
Натан
37
Артур
25
Пракседес
31
31
25
Пракседес
28
Куэльо
11
Хелиньо
11
Хелиньо
28
Куэльо
8
Фернандес
23
Гуга
23
Гуга
8
Фернандес
25
Мариано
8
Саша
8
Саша
25
Мариано
11
Сарачо
14
Натан
14
Натан
11
Сарачо
11
Варгас
20
Кено
20
Кено
11
Варгас
Остались в запасе
Брагантино
Атлетико Минейро
7
Педро Габриэл
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
26
Веверсон
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
16
Додо
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
41
Нето
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
7
Педро Габриэл
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
26
Веверсон
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
16
Додо
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
41
Нето
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Брагантино - Атлетико Минейро
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
Новости команд
Все
Брагантино
Атлетико Минейро
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+