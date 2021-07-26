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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Сеара
Спорт Ресифи - Сеара: обзор матча 26 июля 2021
Спорт Ресифи
26.07.2021, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 13 тур
0 : 0
Завершен
Сеара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Сеара
Замена
S. TrÃ©llez
️️️️
T. Lopes
91'
Желтая карточка
П. Мосселин
76'
Желтая карточка
T. Lopes
70'
Замена
П. Мосселин
️️️️
G.
67'
Желтая карточка
M. Silva
65'
61'
Замена
K.
️️️️
Жоржиньо
61'
Замена
Вина
️️️️
П. Наресси
Замена
Андре
️️️️
Микаэл
57'
Желтая карточка
G.
44'
37'
Желтая карточка
П. Наресси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
87
Микаэл
ЦФ
1
Маилсон
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
4
Чико
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
14
Thiago Lopes
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
Сеара
24
Мессиас
ЦЗ
9
Клебер
ЦФ
1
Richard
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
37
Рик
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
45
Лима
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Спорт Ресифи
43
Marcelo
ЦП
10
Thiago Neves
ЦП
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Сеара
77
Hélio
ЦФ
50
Vinícius Machado
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
22
Alan
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
29
Вина
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
23
Wendson
ЦФ
70
J. V. Vieira Ferreira Sousa
ЦФ
5
77
37
Эвералдо
14
39
28
Велисон
1-5
24
Мессиас
88
Собрал
45
Лима
17
Жоржиньо
37
Рик
19
14
22
22
14
39
94
Мосселин
94
Мосселин
39
87
Микаэл
21
Андре
21
Андре
87
Микаэл
6
Наресси
29
Вина
29
Вина
6
Наресси
17
Жоржиньо
70
70
17
Жоржиньо
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Сеара
43
Marcelo
ЦП
10
Thiago Neves
ЦП
92
Carlos Eduardo
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
77
Hélio
ЦФ
50
Vinícius Machado
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
22
Alan
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
23
Wendson
ЦФ
70
J. V. Vieira Ferreira Sousa
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
43
Marcelo
ЦП
10
Thiago Neves
ЦП
92
Carlos Eduardo
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
Остались в запасе
77
Hélio
ЦФ
50
Vinícius Machado
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
22
Alan
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
23
Wendson
ЦФ
70
J. V. Vieira Ferreira Sousa
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Спорт Ресифи - Сеара
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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