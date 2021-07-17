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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Форталеза
Сан-Паулу - Форталеза: обзор матча 17 июля 2021
Сан-Паулу
17.07.2021, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 12 тур
0 : 1
Завершен
Форталеза
74'
Робсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Форталеза
88'
Замена
М. Хусса
️️️️
Рональд
88'
Замена
I. Torres
️️️️
Робсон
Замена
В. Буэно
️️️️
A. Galeano
86'
74'
ГОЛ! 0:1!
Робсон
Пас отдал
L. Crispim
74'
Замена
O.
️️️️
Давид
72'
Желтая карточка
Давид
72'
Замена
Ромариньо
️️️️
M. Vargas
Замена
Г. Сара
️️️️
Р. Нестор
70'
Желтая карточка
A. Galeano
67'
Замена
М. Бенитес
️️️️
J. Rojas
62'
45'
Желтая карточка
Тити
Желтая карточка
Лео
43'
Желтая карточка
J. Rojas
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
33
Луан
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
18
Tiago Volpi
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
8
Рональд
ОП
13
Эдерсон
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
30
Робсон
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сан-Паулу
20
Лукас Перри
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
7
Шейлон
АП
11
Маркиньос
ПВ
28
Liziero
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
Форталеза
93
Макс Валеф
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
13
Даниэл Гедес
ПЗ
5
Матеус Хусса
ОП
11
Osvaldo
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
26
Jackson
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
25
Gustavo Blanco
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
4-1-2-4
6
Рейналдо
3
Лео
5
Арболеда
34
Алвес
33
Луан
17
Гомес
11
Нестор
18
21
7
92
Пабло
3-1-2-1-3
1
4
Беневенуто
4
Тити
2
Тинга
8
Рональд
22
Пикачу
13
Эдерсон
7
Давид
96
91
30
Робсон
7
7
Бенитес
7
Бенитес
7
11
Нестор
8
Сара
8
Сара
11
Нестор
21
15
Буэно
15
Буэно
21
8
Рональд
5
Хусса
5
Хусса
8
Рональд
30
Робсон
77
77
30
Робсон
7
Давид
11
11
7
Давид
96
11
Ромариньо
11
Ромариньо
96
Остались в запасе
Сан-Паулу
Форталеза
11
Маркиньос
ПВ
34
Велингтон
ЛЗ
7
Шейлон
АП
28
Liziero
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦП
18
Игор Винисиус
ПЗ
92
Rodrigo
ЦФ
20
Лукас Перри
ВР
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
93
Макс Валеф
ВР
13
Даниэл Гедес
ПЗ
26
Jackson
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
25
Gustavo Blanco
ЦФ
26
Бруно Мело
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
11
Маркиньос
ПВ
34
Велингтон
ЛЗ
7
Шейлон
АП
28
Liziero
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦП
18
Игор Винисиус
ПЗ
92
Rodrigo
ЦФ
20
Лукас Перри
ВР
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
Остались в запасе
93
Макс Валеф
ВР
13
Даниэл Гедес
ПЗ
26
Jackson
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
25
Gustavo Blanco
ЦФ
26
Бруно Мело
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Сан-Паулу - Форталеза
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
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