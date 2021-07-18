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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Атлетико Минейро
Коринтианс - Атлетико Минейро: обзор матча 18 июля 2021
Коринтианс
18.07.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 12 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико Минейро
38'
Г. Силва
63'
Халк
87'
Халк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Атлетико Минейро
Замена
Á. Araos
️️️️
В. Кантильо
88'
Замена
Луан
️️️️
Рони
88'
87'
ГОЛ! 1:2!
Халк
Пас отдал
Д. Борреро
86'
Замена
Д. Борреро
️️️️
М. Сарачо
86'
Замена
А. Франко
️️️️
Аллан
80'
Желтая карточка
Х. Алонсо
Замена
Маркиньос
️️️️
Г. Силва
74'
Замена
Витиньо
️️️️
М. Витал
67'
64'
Замена
Ч. Че
️️️️
Жаир
63'
ГОЛ! 1:1!
Халк
58'
Замена
Калебе
️️️️
Йоран
46'
Замена
Э. Саша
️️️️
Натан
ГОЛ! 1:0!
Г. Силва
Пас отдал
В. Кантильо
38'
13'
Желтая карточка
Додо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
70
Рони
ЦП
6
Габриэль
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
16
Додо
ЛЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
8
Жаир
ЦП
19
Йоран
ЦП
29
Аллан
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
14
Натан
АП
7
Халк
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
39
Хавьер
ОП
43
Витиньо
ЦП
7
Луан
АП
45
Lucas Belezi
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
16
Микаэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
77
Дилан Борреро
ЛВ
41
Нето
ОП
30
Калебе
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
3
Че Че
ЦП
17
Савиньо
ПВ
48
Echaporã
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
4-4-1-1
1
Кассио
6
Сантос
23
Фагнер
4
Виктор
4
Жил
30
Кантильо
6
Габриэль
10
Витал
70
Рони
19
Силва
21
Жо
4-3-3
22
Эверсон
6
Силва
25
Мариано
6
Алонсо
16
Додо
8
Жаир
19
Йоран
29
Аллан
7
Халк
14
Натан
11
Сарачо
19
Силва
10
Маркиньос
10
Маркиньос
19
Силва
30
Кантильо
32
32
30
Кантильо
70
Рони
7
Луан
7
Луан
70
Рони
10
Витал
43
Витиньо
43
Витиньо
10
Витал
11
Сарачо
77
Борреро
77
Борреро
11
Сарачо
19
Йоран
30
Калебе
30
Калебе
19
Йоран
29
Аллан
21
Франко
21
Франко
29
Аллан
8
Жаир
3
Че Че
3
Че Че
8
Жаир
14
Натан
8
Саша
8
Саша
14
Натан
Остались в запасе
Коринтианс
Атлетико Минейро
45
Lucas Belezi
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
39
Хавьер
ОП
33
Матеус Донелли
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
Главный тренер
Фабио Карилле
48
Echaporã
ЦФ
41
Нето
ОП
17
Савиньо
ПВ
16
Микаэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
31
Матеус Мендес
ВР
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
45
Lucas Belezi
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
39
Хавьер
ОП
33
Матеус Донелли
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
Остались в запасе
48
Echaporã
ЦФ
41
Нето
ОП
17
Савиньо
ПВ
16
Микаэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
31
Матеус Мендес
ВР
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Коринтианс - Атлетико Минейро
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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