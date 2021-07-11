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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Флуминенсе
Спорт Ресифи - Флуминенсе: обзор матча 11 июля 2021
Спорт Ресифи
11.07.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 11 тур
1 : 2
Завершен
Флуминенсе
42'
Андре (П)
67'
L.
73'
L.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Флуминенсе
87'
Желтая карточка
М. Мартинс
85'
Замена
Y. Felipe
️️️️
W.
82'
Желтая карточка
M.
81'
Желтая карточка
W.
Замена
M.
️️️️
R.
77'
Замена
Микаэл
️️️️
S. TrÃ©llez
77'
Замена
G.
️️️️
З. Велисон
76'
75'
Замена
J. Neto
️️️️
Л. Энрике
73'
ГОЛ! 1:2!
L.
Пас отдал
Д. Барселос
Замена
П. Мосселин
️️️️
Эвералдо
68'
Замена
T. Lopes
️️️️
T. Neves
68'
68'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Х. Касарес
67'
ГОЛ! 1:1!
L.
Пас отдал
Д. Барселос
46'
Замена
L.
️️️️
N.
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Андре
42'
Желтая карточка
M. Silva
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
2
Хайнер
ПЗ
37
Эвералдо
ЛВ
28
Зе Велисон
ОП
12
JÃºnior Tavares
ЦП
10
Thiago Neves
ЦП
15
Rafael Thyere
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
22
Muriel
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Спорт Ресифи
94
Паулиньо Мосселин
ЛВ
4
Чико
ЦП
92
Carlos Eduardo
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
41
Виктор Габриэл
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
14
Thiago Lopes
ЦФ
0
Maxwell
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
Флуминенсе
4
Луккас Кларо
ЦЗ
20
Дани Болт
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
7
Андре
ОП
11
Кайку
ПВ
12
João Lopes
ЦФ
42
Wisney
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
29
Gustavo Apis
ЦФ
35
J. Neto
ЦФ
1-1-2-1-5
1
Маилсон
2
Хайнер
28
Велисон
12
10
37
Эвералдо
35
21
Андре
22
77
15
4-3-1-3
2
Калегари
26
Маноэл
44
Брас
6
Барселос
8
Мартинелли
10
Гансо
26
Касарес
11
Энрике
10
5
22
22
87
Микаэл
87
Микаэл
22
20
20
28
Велисон
39
39
28
Велисон
10
14
14
10
0
0
37
Эвералдо
94
Мосселин
94
Мосселин
37
Эвералдо
5
88
88
5
10
11
11
10
26
Касарес
11
Мартинс
11
Мартинс
26
Касарес
11
Энрике
35
35
11
Энрике
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Флуминенсе
92
Carlos Eduardo
ЦФ
41
Виктор Габриэл
ЦФ
4
Чико
ЦП
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
12
João Lopes
ЦФ
42
Wisney
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
11
Кайку
ПВ
29
Gustavo Apis
ЦФ
20
Дани Болт
ПЗ
7
Андре
ОП
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
92
Carlos Eduardo
ЦФ
41
Виктор Габриэл
ЦФ
4
Чико
ЦП
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
Остались в запасе
12
João Lopes
ЦФ
42
Wisney
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
11
Кайку
ПВ
29
Gustavo Apis
ЦФ
20
Дани Болт
ПЗ
7
Андре
ОП
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Спорт Ресифи - Флуминенсе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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