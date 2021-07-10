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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Интернасьонал
Гремио - Интернасьонал: обзор матча 10 июля 2021
Гремио
10.07.2021, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 11 тур
0 : 0
Завершен
Интернасьонал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Интернасьонал
Замена
Вандерсон
️️️️
Рафинья
75'
73'
Замена
Д. Кардозо
️️️️
Эденилсон
Замена
Рикардиньо
️️️️
D. Souza
68'
Замена
J. Pyerre
️️️️
Д. Коста
67'
66'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
К. Видаль
46'
Замена
Г. Бочилия
️️️️
Тайсон
Желтая карточка
В. Бобсин
44'
41'
Желтая карточка
Р. Дурадо
38'
Желтая карточка
Б. Мендес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Виктор Бобсин
ОП
5
Фернандо Энрике
ЦП
25
Алиссон
ЦП
7
Diego Souza
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
13
Родриго Дурадо
ОП
8
Патрик
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
11
Кайо Видаль
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Гремио
31
Адриэл
ВР
36
Гильерме Гедес
ЛЗ
16
Диого Барбоза
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
37
Дарлан
ОП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
16
Лукас Рамос
ОП
23
Родриго Линдосо
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
16
Нонато
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
99
Mello Vinicius
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Чапеко
4
Каннеман
3
33
Кортес
13
Рафинья
8
Бобсин
5
Энрике
25
Алиссон
11
Коста
11
Феррейра
7
4-1-2-1-2
42
Даниэл
20
Саравия
31
Куэста
4
Мендес
27
Мойзес
13
Дурадо
8
Патрик
88
Эденилсон
11
Видаль
11
Тайсон
9
Алберто
7
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
7
11
Коста
21
21
11
Коста
13
Рафинья
2
Вандерсон
2
Вандерсон
13
Рафинья
11
Видаль
91
Гальярдо
91
Гальярдо
11
Видаль
88
Эденилсон
5
Кардозо
5
Кардозо
88
Эденилсон
11
Тайсон
21
Бочилия
21
Бочилия
11
Тайсон
Остались в запасе
Гремио
Интернасьонал
38
Лео Перейра
ПВ
16
Лукас Силва
ОП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
37
Дарлан
ОП
4
Руан
ЦЗ
36
Гильерме Гедес
ЛЗ
16
Диого Барбоза
ЛЗ
31
Адриэл
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
99
Mello Vinicius
ЦФ
16
Лукас Рамос
ОП
16
Нонато
ЦП
23
Родриго Линдосо
ОП
12
Paulo Victor
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
5
Хейтор
ПЗ
14
Марсело Ломба
ВР
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
38
Лео Перейра
ПВ
16
Лукас Силва
ОП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
37
Дарлан
ОП
4
Руан
ЦЗ
36
Гильерме Гедес
ЛЗ
16
Диого Барбоза
ЛЗ
31
Адриэл
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
Остались в запасе
99
Mello Vinicius
ЦФ
16
Лукас Рамос
ОП
16
Нонато
ЦП
23
Родриго Линдосо
ОП
12
Paulo Victor
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
5
Хейтор
ПЗ
14
Марсело Ломба
ВР
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Гремио - Интернасьонал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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