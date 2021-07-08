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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Жувентуде
Баия - Жувентуде: обзор матча 08 июля 2021
Баия
08.07.2021, четверг, 00:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
Жувентуде
79'
M. Bahia
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Жувентуде
90'
+3
Желтая карточка
П. Энрике
89'
Замена
Бруниньо
️️️️
Жадсон
89'
Замена
F. Pacheco
️️️️
W.
87'
Желтая карточка
W.
Замена
О. Руис
️️️️
Росси
87'
Замена
L. Araujo
️️️️
Даниэл
87'
84'
Замена
Чико
️️️️
M. Jesus
84'
Замена
П. Энрике
️️️️
M.
ГОЛ! 1:0!
M. Bahia
Пас отдал
Т. Андерсон
79'
Замена
Т. Андерсон
️️️️
R.
79'
Желтая карточка
Даниэл
73'
66'
Замена
Соррисо
️️️️
P. Boia
Замена
P. de Lucca
️️️️
J.
63'
Замена
M.
️️️️
Тасиано
46'
39'
Желтая карточка
P. Boia
Желтая карточка
Тасиано
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
18
Жуниньо
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
16
Тасиано
ЦП
94
Даниэл
АП
31
Росси
ПВ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
0
Jonas
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
4
Luiz Otávio
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Жувентуде
31
Марсело Карне
ВР
34
Витор Мендес
ЦЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
10
Matheus Jesus
ЦП
91
Wescley
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
17
Elton
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Баия
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
11
Оскар Руис
ЛП
35
Эдсон Фернандо
ОП
19
Тонни Андерсон
АП
0
Maycon
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Жувентуде
21
Виллиан
ВР
2
Матеузиньо
ПЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
7
Соррисо
ЛВ
7
Капиксаба
ЛВ
37
Бруниньо
АП
10
Чико
АП
88
Fernando Pacheco
ЦФ
20
Didi
ЦФ
13
Cleberson
ЦФ
25
Eltinho
ЦФ
2-1-2-5
18
Жуниньо
2
Параиба
16
Тасиано
94
Даниэл
31
Росси
9
Жилберто
4
6
0
10
4-2-4
31
Карне
2
Матеус
13
Форстер
2
34
Мендес
16
Жадсон
10
17
98
99
Пейшото
91
16
Тасиано
0
0
16
Тасиано
31
Росси
11
Руис
11
Руис
31
Росси
94
Даниэл
77
77
94
Даниэл
10
19
Андерсон
19
Андерсон
10
0
5
5
0
98
7
Соррисо
7
Соррисо
98
91
88
88
91
16
Жадсон
37
Бруниньо
37
Бруниньо
16
Жадсон
10
10
Чико
10
Чико
10
2
96
Энрике
96
Энрике
2
Остались в запасе
Баия
Жувентуде
20
Matheus Galdezani
ЦФ
42
Ренан Гедес
ПЗ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ОП
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
2
Матеузиньо
ПЗ
7
Капиксаба
ЛВ
20
Didi
ЦФ
13
Cleberson
ЦФ
25
Eltinho
ЦФ
21
Виллиан
ВР
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
20
Matheus Galdezani
ЦФ
42
Ренан Гедес
ПЗ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ОП
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
Остались в запасе
2
Матеузиньо
ПЗ
7
Капиксаба
ЛВ
20
Didi
ЦФ
13
Cleberson
ЦФ
25
Eltinho
ЦФ
21
Виллиан
ВР
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Баия - Жувентуде
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
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