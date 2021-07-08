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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Сан-Паулу
Интернасьонал - Сан-Паулу: обзор матча 08 июля 2021
Интернасьонал
08.07.2021, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 10 тур
0 : 2
Завершен
Сан-Паулу
2'
Э. Ригони
54'
И. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Сан-Паулу
Желтая карточка
Р. Линдосо
89'
82'
Замена
Д. Коста
️️️️
Б. Алвес
79'
Желтая карточка
Лео
79'
Замена
L.
️️️️
Р. Нестор
Замена
Р. Линдосо
️️️️
Р. Дурадо
77'
71'
Желтая карточка
И. Гомес
Замена
К. Паласиос
️️️️
Патрик
58'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
Ю. Алберто
57'
54'
ГОЛ! 0:2!
И. Гомес
46'
Замена
В. Буэно
️️️️
Э. Ригони
46'
Замена
J. Rojas
️️️️
Эдер
Замена
Р. Саравия
️️️️
Л. Рибейро
46'
45'
+4
Желтая карточка
Б. Алвес
Замена
Г. Бочилия
️️️️
Маурисио
37'
2'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ригони
Пас отдал
Эдер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
13
Родриго Дурадо
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
8
Патрик
ЦП
18
Маурисио
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
41
Pedro Henrique
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Сан-Паулу
34
Велингтон
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
33
Луан
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
18
Tiago Volpi
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
20
Ренцо Саравия
ПЗ
23
Родриго Линдосо
ОП
16
Лукас Рамос
ОП
16
Нонато
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
7
Карлос Паласиос
ЦФ
38
Lucas Mazetti
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
99
Mello Vinicius
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Сан-Паулу
20
Лукас Перри
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
6
Таллес Коста
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
7
Шейлон
АП
7
Мартин Бенитес
АП
92
Пабло
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
2-1-2-2-3
42
Даниэл
4
Мендес
14
Рибейро
13
Дурадо
5
Кардозо
8
Патрик
18
Маурисио
11
Видаль
9
Алберто
12
41
3-3-2-1-2
34
Алвес
3
Лео
5
Арболеда
10
Алвес
33
Луан
34
Велингтон
17
Гомес
11
Нестор
24
Ригони
23
Эдер
18
8
Патрик
7
Паласиос
7
Паласиос
8
Патрик
14
Рибейро
20
Саравия
20
Саравия
14
Рибейро
13
Дурадо
23
Линдосо
23
Линдосо
13
Дурадо
9
Алберто
91
Гальярдо
91
Гальярдо
9
Алберто
18
Маурисио
21
Бочилия
21
Бочилия
18
Маурисио
34
Алвес
19
Коста
19
Коста
34
Алвес
11
Нестор
28
28
11
Нестор
24
Ригони
15
Буэно
15
Буэно
24
Ригони
23
Эдер
7
7
23
Эдер
Остались в запасе
Интернасьонал
Сан-Паулу
14
Марсело Ломба
ВР
38
Lucas Mazetti
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
16
Нонато
ЦП
16
Лукас Рамос
ОП
99
Mello Vinicius
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
20
Лукас Перри
ВР
92
Пабло
ЦФ
18
Игор Винисиус
ПЗ
6
Рейналдо
ЛЗ
7
Шейлон
АП
7
Мартин Бенитес
АП
6
Таллес Коста
ЦП
21
Antonio Galeano
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
38
Lucas Mazetti
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
16
Нонато
ЦП
16
Лукас Рамос
ОП
99
Mello Vinicius
ЦФ
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ВР
92
Пабло
ЦФ
18
Игор Винисиус
ПЗ
6
Рейналдо
ЛЗ
7
Шейлон
АП
7
Мартин Бенитес
АП
6
Таллес Коста
ЦП
21
Antonio Galeano
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Интернасьонал - Сан-Паулу
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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