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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Интернасьонал
Коринтианс - Интернасьонал: обзор матча 04 июля 2021
Коринтианс
04.07.2021, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 9 тур
1 : 1
Завершен
Интернасьонал
80'
Жо
40'
Эденилсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Интернасьонал
87'
Желтая карточка
Эденилсон
84'
Замена
M. Vinicius
️️️️
Ю. Алберто
84'
Замена
Л. Рибейро
️️️️
Р. Саравия
Желтая карточка
Ж. Виктор
82'
ГОЛ! 1:1!
Жо
80'
Замена
Маркиньос
️️️️
Г. Силва
71'
Замена
Á. Araos
️️️️
Рони
59'
46'
Замена
Д. Кардозо
️️️️
J. Manuel Cuesta
46'
Замена
Патрик
️️️️
L. Borges
42'
Желтая карточка
В. Куэста
40'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Эденилсон
Желтая карточка
Рони
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
43
Витиньо
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
70
Рони
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
31
Виктор Куэста
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
13
Родриго Дурадо
ОП
88
Эденилсон
ЦП
18
Маурисио
АП
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
39
Хавьер
ОП
6
Габриэль
ЦП
7
Луан
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
16
Лукас Рамос
ОП
23
Родриго Линдосо
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
16
Нонато
ЦП
8
Патрик
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
32
Vitor Hugo
ЦФ
38
Lucas Mazetti
ЦФ
99
Mello Vinicius
ЦФ
4-4-1-1
1
Кассио
6
Сантос
23
Фагнер
4
Виктор
4
Жил
43
Витиньо
70
Рони
10
Витал
30
Кантильо
19
Силва
21
Жо
2-1-1-1-5
42
Даниэл
20
Саравия
31
Куэста
13
Дурадо
88
Эденилсон
18
Маурисио
77
9
Алберто
12
41
4
70
Рони
32
32
70
Рони
19
Силва
10
Маркиньос
10
Маркиньос
19
Силва
77
5
Кардозо
5
Кардозо
77
4
8
Патрик
8
Патрик
4
9
Алберто
99
99
9
Алберто
20
Саравия
14
Рибейро
14
Рибейро
20
Саравия
Остались в запасе
Коринтианс
Интернасьонал
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ПВ
7
Луан
АП
39
Хавьер
ОП
44
Luis Mandaca
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
6
Лукас Питон
ЛЗ
33
Матеус Донелли
ВР
6
Габриэль
ЦП
Главный тренер
Фабио Карилле
32
Vitor Hugo
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
38
Lucas Mazetti
ЦФ
16
Нонато
ЦП
16
Лукас Рамос
ОП
23
Родриго Линдосо
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ПВ
7
Луан
АП
39
Хавьер
ОП
44
Luis Mandaca
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
6
Лукас Питон
ЛЗ
33
Матеус Донелли
ВР
6
Габриэль
ЦП
Остались в запасе
32
Vitor Hugo
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
38
Lucas Mazetti
ЦФ
16
Нонато
ЦП
16
Лукас Рамос
ОП
23
Родриго Линдосо
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Коринтианс - Интернасьонал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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