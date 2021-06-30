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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Шапекоэнсе
Форталеза - Шапекоэнсе: обзор матча 30 июня 2021
Форталеза
30.06.2021, среда, 22:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
3 : 2
Завершен
Шапекоэнсе
50'
Давид
62'
Робсон
72'
Я. Пикачу
35'
A. (П)
81'
P. H. Perotti
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Шапекоэнсе
83'
Желтая карточка
V. Guedes
81'
ГОЛ! 3:2!
P. H. Perotti
Пас отдал
Игнасио
Замена
Рональд
️️️️
Давид
78'
Замена
Тинга
️️️️
Фелипе
77'
73'
Замена
G.
️️️️
Раванелли
ГОЛ! 3:1!
Я. Пикачу
72'
Желтая карточка
F. Alves
65'
Замена
Б. Мело
️️️️
L. Crispim
65'
Замена
L. Henrique
️️️️
Ромариньо
65'
63'
Замена
P. H. Perotti
️️️️
A.
63'
Замена
F.
️️️️
G. Piola Minozzo
ГОЛ! 2:1!
Робсон
Пас отдал
Я. Пикачу
62'
Замена
Робсон
️️️️
M. Vargas
57'
55'
Замена
K. Nunes
️️️️
M.
Вторая желтая
J. Quintero
54'
ГОЛ! 1:1!
Давид
50'
46'
Замена
V. Guedes
️️️️
R. Lima
Желтая карточка
М. Беневенуто
42'
41'
Желтая карточка
Раванелли
35'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
A.
Желтая карточка
J. Quintero
20'
4'
Желтая карточка
R. Lima
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
13
Эдерсон
ЦП
15
Фелипе
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
91
Lucas Crispim
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Шапекоэнсе
4
Игнасио
ЦЗ
12
Раванелли
АП
17
Фернандиньо
ЛФ
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
27
Felipe Santana
ЦФ
0
Derlan
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
6
Gianluca Piola Minozzo
ЦФ
7
Mike
ЦФ
0
Anselmo
ЦФ
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
6
Carlinhos
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
13
Даниэл Гедес
ПЗ
8
Рональд
ОП
11
Osvaldo
ЦП
26
Jackson
ЦФ
97
Pablo
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
Шапекоэнсе
13
Кейллер
ВР
9
P. H. Perotti
ЦФ
89
Vágner
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
0
R. Gebing
ЦФ
0
K. Nunes
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
23
Vinicius Guedes
ЦФ
10
Foguinho
ЦФ
3-4-1-2
27
4
Беневенуто
2
4
Тити
13
Эдерсон
15
Фелипе
11
Ромариньо
22
Пикачу
7
Давид
96
91
1-1-5
4
Игнасио
12
Раванелли
43
0
7
6
17
7
Давид
8
Рональд
8
Рональд
7
Давид
96
30
Робсон
30
Робсон
96
11
Ромариньо
88
88
11
Ромариньо
91
26
Мело
26
Мело
91
15
Фелипе
2
Тинга
2
Тинга
15
Фелипе
0
9
9
0
7
0
0
7
6
10
10
6
12
Раванелли
49
49
12
Раванелли
43
23
23
43
Остались в запасе
Форталеза
Шапекоэнсе
13
Даниэл Гедес
ПЗ
26
Jackson
ЦФ
97
Pablo
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
6
Carlinhos
ЦЗ
11
Osvaldo
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
13
Кейллер
ВР
89
Vágner
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
0
R. Gebing
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
10
Foguinho
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэл Гедес
ПЗ
26
Jackson
ЦФ
97
Pablo
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
6
Carlinhos
ЦЗ
11
Osvaldo
ЦП
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
89
Vágner
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
0
R. Gebing
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
10
Foguinho
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Форталеза - Шапекоэнсе
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
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