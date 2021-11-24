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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Фламенго
Гремио - Фламенго: обзор матча 24 ноября 2021
Гремио
24.11.2021, среда, 03:30
Бразилия. Серия А, 2 тур
2 : 2
Завершен
Фламенго
75'
М. Борха
82'
Феррейра
58'
Витиньо
74'
Витиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Фламенго
ГОЛ! 2:2!
Феррейра
Пас отдал
М. Борха
82'
81'
Желтая карточка
Р. Кенеди
Красная карточка
Бренно
80'
79'
Замена
Рамон
️️️️
Рене
78'
Замена
Р. Пирис
️️️️
Витиньо
ГОЛ! 1:2!
М. Борха
Пас отдал
Феррейра
75'
74'
ГОЛ! 0:2!
Витиньо
Пас отдал
Р. Кенеди
Замена
Д. Коста
️️️️
Х. Кампас
73'
Желтая карточка
Х. Кампас
72'
71'
Желтая карточка
Рене
70'
Замена
Педро
️️️️
В. Габриэль
Замена
Вандерсон
️️️️
Рафинья
67'
Замена
Алиссон
️️️️
Л. Силва
66'
Замена
В. Бобсин
️️️️
Т. Сантос
62'
Замена
М. Борха
️️️️
D. Souza
62'
Вторая желтая
J. Robert
60'
Желтая карточка
Л. Силва
58'
58'
ГОЛ! 0:1!
Витиньо
Пас отдал
В. Габриэль
58'
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
Диего
Желтая карточка
J. Robert
51'
46'
Замена
Б. Виана
️️️️
Г. Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
4
Руан
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
11
Феррейра
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
6
Рене
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Диего
АП
63
Витор Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Гремио
12
Бренно
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
49
Sarará
ЦП
25
Алиссон
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
2
Вандерсон
ЦФ
93
Мигель Борха
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
4
Вальтер Каннеман
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
Фламенго
12
Габриэль Батиста
ВР
13
Рамон
ЛЗ
33
Cleiton
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
17
Лазаро
ЛВ
32
Тиаго Фернандес
ЛВ
26
Роберт Пирис
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
23
Сезар
ЦФ
11
Андре Луис
ЦФ
9
Педро
ЦФ
3-1-1-5
12
Чапеко
13
Рафинья
3
33
Кортес
21
Сантос
8
Кампас
16
Силва
50
11
Феррейра
7
4
Руан
4-2-3-1
1
Соуза
23
Родиней
13
Энрике
4
Перейра
6
Рене
35
Гомес
29
Майя
11
Витиньо
10
Диего
29
Кенеди
63
Габриэль
16
Силва
25
Алиссон
25
Алиссон
16
Силва
8
Кампас
11
Коста
11
Коста
8
Кампас
13
Рафинья
2
Вандерсон
2
Вандерсон
13
Рафинья
7
93
Борха
93
Борха
7
21
Сантос
8
Бобсин
8
Бобсин
21
Сантос
6
Рене
13
Рамон
13
Рамон
6
Рене
13
Энрике
2
Виана
2
Виана
13
Энрике
11
Витиньо
26
Пирис
26
Пирис
11
Витиньо
10
Диего
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
10
Диего
63
Габриэль
9
Педро
9
Педро
63
Габриэль
Остались в запасе
Гремио
Фламенго
12
Бренно
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
16
Диого Барбоза
ЦФ
4
Вальтер Каннеман
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
17
Лазаро
ЛВ
12
Габриэль Батиста
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
32
Тиаго Фернандес
ЛВ
23
Сезар
ЦФ
11
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
12
Бренно
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
16
Диого Барбоза
ЦФ
4
Вальтер Каннеман
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
Остались в запасе
17
Лазаро
ЛВ
12
Габриэль Батиста
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
32
Тиаго Фернандес
ЛВ
23
Сезар
ЦФ
11
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Гремио - Фламенго
3
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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