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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Гремио
Сеара - Гремио: обзор матча 30 мая 2021
Сеара
30.05.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
3 : 2
Завершен
Гремио
36'
Клебер
42'
Рик
90+4'
Жоржиньо
45+4'
Вандерсон
49'
Рикардиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Гремио
ГОЛ! 3:2!
Жоржиньо
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
J. Robert
Желтая карточка
Шарлес
88'
Желтая карточка
B.
86'
Замена
️️️️
Клебер
76'
Замена
Шарлес
️️️️
П. Наресси
76'
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
S. Mineiro
72'
Желтая карточка
Мессиас
63'
61'
Желтая карточка
P. Geromel
57'
Желтая карточка
Т. Сантос
49'
ГОЛ! 2:2!
Рикардиньо
Замена
V. Machado
️️️️
J. Ricardo
46'
46'
Замена
Б. Кортес
️️️️
Д. Барбоза
46'
Замена
J. Pyerre
️️️️
Л. Силва
45'
+4
ГОЛ! 2:1!
Вандерсон
Пас отдал
Матеузиньо
ГОЛ! 2:0!
Рик
Пас отдал
П. Наресси
42'
ГОЛ! 1:0!
Клебер
Пас отдал
S. Mineiro
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
24
Мессиас
ЦЗ
29
Виллиан Оливейра
ОП
6
Педро Наресси
ЦП
17
Жоржиньо
АП
37
Рик
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
11
Saulo Mineiro
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Гремио
12
Бренно
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
7
Лео Чу
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
21
Тиаго Сантос
ЦП
2
Матеузиньо
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Сеара
4
Клаус
ЦЗ
88
Фернандо Собрал
ЦП
35
Шарлес
ЦП
25
Марлон
ЦП
11
Йони Гонсалес
ПВ
50
Vinícius Machado
ЦФ
67
André Luiz
ЦФ
22
Alan
ЦФ
66
Alessandro
ЦФ
23
Wendson
ЦФ
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
8
Виктор Бобсин
ОП
4
Victor Ferraz
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
8
Maicon
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
1-1-1-2-5
24
Мессиас
29
Оливейра
6
Наресси
17
Жоржиньо
37
Рик
15
9
Клебер
11
70
27
4-1-2-2-1
12
Бренно
2
Вандерсон
4
Руан
3
16
Барбоза
16
Силва
21
Сантос
2
Матеузиньо
38
Перейра
7
Чу
39
Рикардиньо
1
50
50
1
6
Наресси
35
Шарлес
35
Шарлес
6
Наресси
11
11
Гонсалес
11
Гонсалес
11
16
Силва
21
21
16
Силва
16
Барбоза
33
Кортес
33
Кортес
16
Барбоза
Остались в запасе
Сеара
Гремио
67
André Luiz
ЦФ
22
Alan
ЦФ
66
Alessandro
ЦФ
4
Клаус
ЦЗ
88
Фернандо Собрал
ЦП
23
Wendson
ЦФ
25
Марлон
ЦП
Главный тренер
Гуто Феррейра
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
4
Victor Ferraz
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
37
Дарлан
ОП
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ОП
8
Maicon
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
10
Пауло Виктор
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
67
André Luiz
ЦФ
22
Alan
ЦФ
66
Alessandro
ЦФ
4
Клаус
ЦЗ
88
Фернандо Собрал
ЦП
23
Wendson
ЦФ
25
Марлон
ЦП
Остались в запасе
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
4
Victor Ferraz
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
37
Дарлан
ОП
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ОП
8
Maicon
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
10
Пауло Виктор
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Сеара - Гремио
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
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