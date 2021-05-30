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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Палмейрас
Фламенго - Палмейрас: обзор матча 30 мая 2021
Фламенго
30.05.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
1 : 0
Завершен
Палмейрас
75'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Палмейрас
Желтая карточка
Витиньо
90'
+6
Замена
Р. Муньис
️️️️
Педро
90'
+2
Замена
У. Моура
️️️️
Диего
87'
Замена
Микаэл
️️️️
Д. Де Арраскаэта
87'
Желтая карточка
Р. Кайо
82'
Замена
Витиньо
️️️️
Э. Рибейро
77'
76'
Замена
В. Луис
️️️️
М. Винья
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
Б. Энрике
75'
74'
Желтая карточка
Уэсли
62'
Замена
Уэсли
️️️️
Л. Адриано
62'
Замена
З. Рафаэль
️️️️
П. де Паула
61'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Р. Вейга
58'
Желтая карточка
П. де Паула
54'
Желтая карточка
М. Винья
54'
Замена
Данило
️️️️
Ф. Мело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Диего
АП
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
33
Рони
ЛВ
12
Патрик де Паула
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
12
Габриэль Батиста
ВР
13
Рамон
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Палмейрас
12
Виктор Луис
ЛЗ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
8
Данило
ОП
15
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
3
Michel
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
3-1-3-2-1
25
Алвес
16
Луис
30
Кайо
22
Исла
15
Арао
10
Де Арраскаэта
10
Рибейро
8
Жерсон
27
Энрике
10
Диего
9
Педро
4-2-1-2-1
1
Вевертон
15
Гомес
13
Луан
33
Эмпереур
6
Винья
12
де Паула
30
Мело
25
Менино
23
Вейга
33
Рони
4
Адриано
9
Педро
9
Муньис
9
Муньис
9
Педро
10
Рибейро
11
Витиньо
11
Витиньо
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
30
Микаэл
30
Микаэл
10
Де Арраскаэта
10
Диего
5
Моура
5
Моура
10
Диего
12
де Паула
93
Зе Рафаэль
93
Зе Рафаэль
12
де Паула
4
Адриано
21
Уэсли
21
Уэсли
4
Адриано
23
Вейга
10
Скарпа
10
Скарпа
23
Вейга
30
Мело
8
Данило
8
Данило
30
Мело
6
Винья
12
Луис
12
Луис
6
Винья
Остались в запасе
Фламенго
Палмейрас
2
Матеузиньо
ПЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
13
Рамон
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
1
Уго Соуза
ВР
12
Габриэль Батиста
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
3
Michel
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
2
Гарсия
ПЗ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
42
Jailson
ЦФ
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Данило
ОП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
2
Матеузиньо
ПЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
13
Рамон
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
1
Уго Соуза
ВР
12
Габриэль Батиста
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
Остались в запасе
3
Michel
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
2
Гарсия
ПЗ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
42
Jailson
ЦФ
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Данило
ОП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Фламенго - Палмейрас
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
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