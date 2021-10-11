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Материалы

Колумбия - Бразилия

11.10.2021, Понедельник, 00:00 мск Трансляция: Матч ТВ Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 5 тур Колумбия - Бразилия
Кубок Америки 2021, группа B
4 тур
24 июня, четверг 03:00 Бразилия 2:1 Колумбия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
16 тур
5 сентября, вторник 23:30 Колумбия 1:1 Бразилия
8 тур
7 сентября, среда 03:45 Бразилия 2:1 Колумбия
Кубок Америки 2015, группа C
Групповой этап, 2 тур
18 июня, четверг 03:00 Бразилия 0:1 Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные 2014

6 сентября, суббота 05:00 Бразилия 1:0 Колумбия
Чемпионат мира 2014
1/4 финала
4 июля, пятница 23:59 Бразилия 2:1 Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные 2012

15 ноября, четверг 04:30 Бразилия 1:1 Колумбия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 17 14 3 0 40:5 +35 45
2. Аргентина 17 11 6 0 27:8 +19 39
3. Уругвай 18 8 4 6 22:22 0 28
4. Эквадор 18 7 5 6 27:19 +8 26
5. Перу 18 7 3 8 19:22 -3 24
6. Колумбия 18 5 8 5 20:19 +1 23
7. Чили 18 5 4 9 19:26 -7 19
8. Парагвай 18 3 7 8 12:26 -14 16
9. Боливия 18 4 3 11 23:42 -19 15
10. Венесуэла 18 3 1 14 14:34 -20 10
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