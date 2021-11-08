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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Даллас
Сан-Хосе - Даллас: обзор матча 08 ноября 2021
Сан-Хосе
08.11.2021, понедельник, 02:00
США. МЛС, 46 тур
1 : 1
Завершен
Даллас
34'
C. Wondolowski
42'
Ж. Обриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Даллас
87'
Замена
F. Vargas
️️️️
П. Помыкал
78'
Замена
F. Jara
️️️️
Р. Пепи
74'
Желтая карточка
С. Шен
Замена
B. Kikanovic
️️️️
C. Cowell
73'
Замена
A. RÃos
️️️️
Ж. Эбобиссе
73'
Замена
C. Fierro
️️️️
Х. Лопес
73'
72'
Замена
A. Ricaurte
️️️️
Э. Серрильо
56'
Желтая карточка
П. Помыкал
52'
Желтая карточка
Э. Серрильо
46'
Замена
С. Шен
️️️️
Ж. Обриан
42'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Обриан
Пас отдал
Х. Феррейра
39'
Пенальти не реализован!
Р. Пепи
Желтая карточка
D. Vega
38'
ГОЛ! 1:0!
C. Wondolowski
Пас отдал
М. Лопес
34'
Желтая карточка
Т. Бисон
28'
Замена
C. Cowell
️️️️
К. Эспиноса
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Эрик Ремеди
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
19
Хавьер Лопес
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
5
Натан
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
91
Нкоси Тафари
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Сан-Хосе
0
A. Oswaldo
ЦЗ
7
Cade Cowell
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
Даллас
5
Bressan
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
30
Kyle Zobeck
ЦФ
2
Джастин Че
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
1-3-5
17
15
Лопес
5
Ремеди
14
7
Эспиноса
19
Лопес
3
Мари
5
Натан
4
Бисон
8
2-3-5
1
Маурер
2
24
Холлингшид
23
Сервания
6
Серрильо
19
Помыкал
91
Тафари
99
Твумаси
77
Обриан
27
Феррейра
9
Пепи
7
Эспиноса
7
7
7
Эспиноса
19
Лопес
21
21
19
Лопес
28
28
17
Эбобиссе
25
25
17
Эбобиссе
77
Обриан
17
Шен
17
Шен
77
Обриан
6
Серрильо
8
8
6
Серрильо
19
Помыкал
17
17
19
Помыкал
9
Пепи
29
29
9
Пепи
Остались в запасе
Сан-Хосе
Даллас
0
A. Oswaldo
ЦЗ
12
James Marcinkowski
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
5
Bressan
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
30
Kyle Zobeck
ЦФ
2
Джастин Че
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
0
A. Oswaldo
ЦЗ
12
James Marcinkowski
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Остались в запасе
5
Bressan
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
30
Kyle Zobeck
ЦФ
2
Джастин Че
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Сан-Хосе - Даллас
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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