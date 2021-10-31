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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Остин
Даллас - Остин: обзор матча 31 октября 2021
Даллас
31.10.2021, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 44 тур
2 : 1
Завершен
Остин
38'
Х. Феррейра
80'
F. Jara
36'
Кристиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Остин
84'
Замена
O. McKinze Gaines II.
️️️️
Х. Касканте
83'
Желтая карточка
Кристиан
ГОЛ! 2:1!
F. Jara
80'
Замена
F. Jara
️️️️
Б. Сервания
80'
Замена
С. Шен
️️️️
П. Помыкал
76'
72'
Желтая карточка
B. Stuver
67'
Замена
Т. Почеттино
️️️️
C. Dominguez
60'
Замена
Ж. Колманич
️️️️
М. Джитте
58'
Красная карточка
H. Jimenez
Желтая карточка
Э. Серрильо
48'
ГОЛ! 1:1!
Х. Феррейра
38'
36'
ГОЛ! 0:1!
Кристиан
Пас отдал
А. Ринг
Желтая карточка
Э. Твумаси
23'
14'
Желтая карточка
J. Romaña
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остин
1
Brad Stuver
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
68
Кристиан
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
2
Мусса Джитте
ЦФ
10
C. Dominguez
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Даллас
5
Bressan
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
6
Брайан Акоста
ЦП
30
Kyle Zobeck
ЦФ
2
Джастин Че
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
2-3-5
1
Маурер
2
24
Холлингшид
19
Помыкал
23
Сервания
6
Серрильо
27
Феррейра
99
Твумаси
91
Тафари
77
Обриан
9
Пепи
2-2-1-5
1
18
Касканте
24
68
Кристиан
4
Ринг
9
Дриусси
2
Джитте
14
16
7
Перейра
10
19
Помыкал
17
Шен
17
Шен
19
Помыкал
23
Сервания
29
29
23
Сервания
2
Джитте
23
Колманич
23
Колманич
2
Джитте
10
8
Почеттино
8
Почеттино
10
18
Касканте
14
14
18
Касканте
Остались в запасе
Даллас
Остин
5
Bressan
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
30
Kyle Zobeck
ЦФ
2
Джастин Че
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
13
Эндрю Тарбелл
ВР
19
Frederik Kleemann
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
5
Bressan
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
30
Kyle Zobeck
ЦФ
2
Джастин Че
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
19
Frederik Kleemann
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Даллас - Остин
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Тойота
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