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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткепс - Миннесота Юнайтед: обзор матча 28 октября 2021
Ванкувер Уайткепс
28.10.2021, четверг, 05:00
США. МЛС, 43 тур
2 : 1
Завершен
Миннесота Юнайтед
45'
М. Боксолл (АГ)
63'
Б. Уайт
90+1'
F. Adi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Миннесота Юнайтед
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
F. Adi
90'
Желтая карточка
Э. Рейносо
Замена
E. Godoy
️️️️
Д. Браун
86'
Замена
Л. Каваллини
️️️️
Б. Уайт
86'
84'
Желтая карточка
Х. Дотсон
Желтая карточка
Д. Браун
83'
77'
Замена
E. Finlay
️️️️
Р. Лод
Замена
Ж. Бикел
️️️️
Л. Овусу
76'
Замена
К. Гутьеррес
️️️️
Б. Гаспар
76'
72'
Замена
J. Rosales
️️️️
О. Алонсо
72'
Замена
F. Adi
️️️️
А. Эну
72'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
В. Трапп
Замена
Д. Кайседо
️️️️
К. Дажоме
68'
ГОЛ! 2:0!
Б. Уайт
63'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Боксолл
45'
Желтая карточка
Ф. Юнгвирт
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
24
Брайан Уайт
ЦФ
71
Максим Крепо
ЦФ
11
Кристиан Дажоме
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
2
Джейк Нервински
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦФ
31
Расселл Тейберт
ЦФ
4
Ранко Веселинович
ЦФ
91
Джавайн Браун
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
20
Romain Metanire
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Ванкувер Уайткепс
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
12
Томас Хасал
ЦФ
4
Кристиан Гутьеррес
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
25
Дейбер Кайседо
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
12
Жаниу Бикел
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
13
Ethan Finlay
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
2-5
26
Юнгвирт
76
Гаспар
24
Овусу
91
Браун
4
Веселинович
31
Тейберт
2
Нервински
3-4-3
21
15
Боксолл
18
Дибасси
20
6
Алонсо
17
Лод
31
Дотсон
20
Трапп
10
Рейносо
7
Фрагапане
23
Эну
76
Гаспар
4
Гутьеррес
4
Гутьеррес
76
Гаспар
91
Браун
4
4
91
Браун
11
Дажоме
25
Кайседо
25
Кайседо
11
Дажоме
24
Овусу
12
Бикел
12
Бикел
24
Овусу
24
Уайт
9
Каваллини
9
Каваллини
24
Уайт
17
Лод
13
13
17
Лод
20
Трапп
21
Грегуш
21
Грегуш
20
Трапп
6
Алонсо
30
30
6
Алонсо
23
Эну
0
0
23
Эну
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Миннесота Юнайтед
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
12
Томас Хасал
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
12
Томас Хасал
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
Остались в запасе
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Миннесота Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
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