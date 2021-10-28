Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Лос-Анджелес Гэлакси
Канзаc Сити - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 28 октября 2021
Канзаc Сити
28.10.2021, четверг, 03:30
США. МЛС, 43 тур
2 : 0
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
40'
Д. Расселл
82'
Д. Расселл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Лос-Анджелес Гэлакси
Желтая карточка
Н. Изима-Мирен
90'
+2
85'
Замена
Э. Альварес
️️️️
Д. Йовелич
84'
Замена
E. Zubak
️️️️
Н. Хямяляйнен
ГОЛ! 2:0!
Д. Расселл
Пас отдал
Г. Кинда
82'
Замена
К. Дюк
️️️️
Р. Эспиноза
73'
72'
Замена
S. Kljestan
️️️️
С. Ллетгет
72'
Замена
O. Fisher
️️️️
С. Грандсир
46'
Замена
К. Кабрал
️️️️
V. Vázquez
ГОЛ! 1:0!
Д. Расселл
Пас отдал
Г. Кинда
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
8
Graham Zusi
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
54
R. Walter
ЦП
6
Илие Санчес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
6
Гади Кинда
АП
11
Khiry Shelton
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
4
Сега Кулибали
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
17
Jake Davis
ЦП
24
José Mauri
ЦП
27
Wilson Harris
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
91
Кевин Кабрал
ЦФ
3-3-1-4
8
77
Изима-Мирен
14
54
6
Санчес
15
Эспиноза
6
Кинда
11
77
Расселл
3
Фонтас
1
2-1-1-5
31
Бонд
33
Уильямс
22
Хямяляйнен
6
Джонатан
7
Грандсир
4
Кулибали
22
Равелосон
8
Ллетгет
8
9
Йовелич
15
Эспиноза
28
Дюк
28
Дюк
15
Эспиноза
7
Грандсир
91
91
7
Грандсир
8
Ллетгет
16
16
8
Ллетгет
22
Хямяляйнен
11
11
22
Хямяляйнен
9
Йовелич
10
Альварес
10
Альварес
9
Йовелич
8
91
Кабрал
91
Кабрал
8
Остались в запасе
Канзаc Сити
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Kendall Mcintosh
ВР
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
17
Jake Davis
ЦП
24
José Mauri
ЦП
27
Wilson Harris
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
33
Джонатан Клинсман
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
22
Kendall Mcintosh
ВР
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
17
Jake Davis
ЦП
24
José Mauri
ЦП
27
Wilson Harris
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Канзаc Сити - Лос-Анджелес Гэлакси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
Стадион:
Спортинг Парк
Новости команд
Все
Канзаc Сити
Лос-Анджелес Гэлакси
Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
Вчера, 17:51
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
Вчера, 17:51
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Экс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
Казахстанский клуб хочет подписать Марко Ройса
5 февраля
Миранчук не попал в топ-10 самых дорогих игроков МЛС
2025.09.12 23:58
Все пары 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2025.03.14 18:35
«Локомотив» не смог договориться с сербским нападающим из МЛС
2025.02.10 19:19
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+