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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Нью-Йорк Ред Буллз
Коламбус - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 15 сентября 2021
Коламбус
15.09.2021, среда, 02:30
США. МЛС, 32 тур
2 : 1
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
74'
D. Nagbe
88'
М. Берри
25'
П. Климала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Нью-Йорк Ред Буллз
ГОЛ! 2:1!
М. Берри
88'
ГОЛ! 1:1!
D. Nagbe
74'
73'
Замена
И. Диарра
️️️️
К. Кассерес
Замена
М. Берри
️️️️
Л. Диас
70'
67'
Замена
T. Barlow
️️️️
П. Климала
Замена
J. Williams
️️️️
V. Wormgoor
60'
Замена
Л. Фрейзер
️️️️
M. Hairston
60'
Замена
А. Мэцан
️️️️
Д. Этьенн
60'
59'
Замена
А. Рейес
️️️️
Т. Эдвардс
46'
Замена
Фабио
️️️️
O. Fernandez
39'
Замена
К. Кларк
️️️️
Д. Йервуд
33'
Желтая карточка
Д. Йервуд
25'
ГОЛ! 0:1!
П. Климала
Пас отдал
Д. Йервуд
Замена
S. Abdul-Salaam
️️️️
П. Сантуш
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
3
Vito Wormgoor
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
3
Кайл Данкан
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
22
Omir Fernandez
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
6
Лайам Фрейзер
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
3
Amro Tarek
ЦЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
25
Фрэнки Амайя
ЦП
8
Каден Кларк
ЦФ
5
Иуба Диарра
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
67
Omar Sowe
ЦФ
2-5-3
89
Ром
25
Аффул
6
Менса
14
6
7
Сантуш
10
Зелараян
11
Этьенн
9
Зардес
11
Диас
3
4-2-4
31
Мигел
12
Эдвардс
15
Гутман
13
Неалис
3
Данкан
23
Кассерес
54
47
Толкин
16
Йервуд
9
Климала
22
7
Сантуш
12
12
7
Сантуш
3
3
3
3
14
6
Фрейзер
6
Фрейзер
14
11
Этьенн
23
Мэцан
23
Мэцан
11
Этьенн
11
Диас
27
Берри
27
Берри
11
Диас
12
Эдвардс
15
Рейес
15
Рейес
12
Эдвардс
16
Йервуд
8
Кларк
8
Кларк
16
Йервуд
23
Кассерес
5
Диарра
5
Диарра
23
Кассерес
9
Климала
16
16
9
Климала
22
90
Фабио
90
Фабио
22
Остались в запасе
Коламбус
Нью-Йорк Ред Буллз
24
Evan Bush
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
3
Amro Tarek
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
67
Omar Sowe
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Остались в запасе
3
Amro Tarek
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
67
Omar Sowe
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Коламбус - Нью-Йорк Ред Буллз
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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