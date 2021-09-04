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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Канзаc Сити
Лос-Анджелес - Канзаc Сити: обзор матча 04 сентября 2021
Лос-Анджелес
04.09.2021, суббота, 05:00
США. МЛС, 30 тур
4 : 0
Завершен
Канзаc Сити
18'
Мбаке
61'
Мбаке
71'
К. Аранго
87'
Э. Атуэста (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Канзаc Сити
Замена
М. Фарфан
️️️️
Б. Дюк
88'
Замена
J. Harvey
️️️️
Х. Мурильо
88'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Э. Атуэста
87'
85'
Желтая карточка
T. Melia
Желтая карточка
Д. Мусовски
80'
Замена
Д. Крисостомо
️️️️
К. Аранго
80'
Желтая карточка
Б. Дюк
77'
ГОЛ! 3:0!
К. Аранго
Пас отдал
Д. Мусовски
71'
ГОЛ! 2:0!
Мбаке
Пас отдал
Э. Атуэста
61'
58'
Красная карточка
Р. Эспиноза
Замена
Д. Мусовски
️️️️
C. Jennings
46'
Желтая карточка
С. Ибеага
41'
ГОЛ! 1:0!
Мбаке
Пас отдал
Э. Атуэста
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
20
Эдуард Атуэста
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
15
Латиф Блессинг
ЦП
26
Cal Jennings
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
3
Хесус Мурильо
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
5
Мбаке
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
6
Илие Санчес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
54
R. Walter
ЦП
9
Алан Пулидо
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Канзаc Сити
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
27
Wilson Harris
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
1-3-5
25
Ибеага
20
Атуэста
45
Гинелла
15
Блессинг
3
Мурильо
30
5
Мбаке
44
Эдвардс
7
Дюк
2-3-4
29
8
14
6
Санчес
15
Эспиноза
54
11
77
Расселл
3
Фонтас
9
Пулидо
3
Мурильо
2
2
3
Мурильо
7
Дюк
3
Фарфан
3
Фарфан
7
Дюк
17
Аранго
17
Крисостомо
17
Крисостомо
17
Аранго
26
19
Мусовски
19
Мусовски
26
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Канзаc Сити
13
Pablo Sisniega
ВР
Главный тренер
Боб Брэдли
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
27
Wilson Harris
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
Остались в запасе
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
27
Wilson Harris
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Лос-Анджелес - Канзаc Сити
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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