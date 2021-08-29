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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр: обзор матча 29 августа 2021
Нью-Йорк Ред Буллз
29.08.2021, воскресенье, 01:00
США. МЛС, 29 тур
0 : 1
Завершен
Чикаго Файр
32'
Р. Берич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр
83'
Замена
А. Медран
️️️️
L. Stojanovic
83'
Замена
E. Collier
️️️️
Р. Берич
81'
Желтая карточка
К. Теран
Желтая карточка
К. Данкан
78'
Замена
A. Tarek
️️️️
А. Рейес
77'
Желтая карточка
А. Рейес
73'
Замена
Ф. Амайя
️️️️
К. Кларк
72'
Замена
К. Данкан
️️️️
Т. Эдвардс
64'
Замена
D. Royer
️️️️
П. Климала
64'
59'
Замена
Ч. Оффор
️️️️
Б. Гутьеррес
32'
ГОЛ! 0:1!
Р. Берич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
90
Фабио
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
30
Гастон Хименес
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
2
Борис Секулич
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Чикаго Файр
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
91
S. Ivanov
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
3-2-5
31
Мигел
13
Неалис
15
Гутман
12
Эдвардс
15
Рейес
54
47
Толкин
9
Климала
16
Кармона
8
Кларк
90
Фабио
2-1-2-5
1
29
Наварро
3
30
Хименес
22
Пинеда
21
Герберс
9
Берич
11
Гутьеррес
10
2
Секулич
22
Теран
15
Рейес
3
3
15
Рейес
12
Эдвардс
3
Данкан
3
Данкан
12
Эдвардс
8
Кларк
25
Амайя
25
Амайя
8
Кларк
9
Климала
77
77
9
Климала
10
10
Медран
10
Медран
10
9
Берич
28
28
9
Берич
11
Гутьеррес
9
Оффор
9
Оффор
11
Гутьеррес
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Чикаго Файр
18
Ryan Meara
ВР
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
91
S. Ivanov
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Остались в запасе
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
91
S. Ivanov
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
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