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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Цинциннати
Коламбус - Цинциннати: обзор матча 28 августа 2021
Коламбус
28.08.2021, суббота, 01:30
США. МЛС, 29 тур
3 : 2
Завершен
Цинциннати
45'
Л. Зелараян
81'
М. Берри
83'
М. Берри
45+3'
Р. Матаррита
75'
И. Атанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Цинциннати
89'
Замена
H. Medunjanin
️️️️
G. Cameron
ГОЛ! 3:2!
М. Берри
83'
ГОЛ! 2:2!
М. Берри
81'
Замена
A. Keita
️️️️
V. Wormgoor
77'
Замена
А. Мэцан
️️️️
Л. Фрейзер
77'
75'
ГОЛ! 1:2!
И. Атанга
Пас отдал
Л. Акоста
Замена
М. Берри
️️️️
B. Wright-Phillips
73'
70'
Замена
Б. Васкес
️️️️
Бреннер
65'
Замена
И. Атанга
️️️️
D. Valot F. + Royer
Замена
W. Francis
️️️️
Л. Диас
62'
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
Р. Матаррита
ГОЛ! 1:0!
Л. Зелараян
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
6
Лайам Фрейзер
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
3
Vito Wormgoor
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
32
Лусиано Акоста
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
23
Александру Мэцан
АП
14
Waylon Francis
ЦФ
25
Grant Lillard
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Chris Duvall
ЦЗ
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
19
Edgar Castillo
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
2-5-3
89
Ром
25
Аффул
6
Менса
6
6
Фрейзер
10
Зелараян
11
Этьенн
7
Сантуш
99
11
Диас
3
2-2-5
25
22
Матаррита
4
Хагглунд
0
5
7
4
Валлесилья
32
Акоста
22
Барреаль
8
Крус
3
47
47
3
6
Фрейзер
23
Мэцан
23
Мэцан
6
Фрейзер
11
Диас
14
14
11
Диас
99
27
Берри
27
Берри
99
5
4
4
5
0
20
Атанга
20
Атанга
0
20
Бреннер
9
Васкес
9
Васкес
20
Бреннер
Остались в запасе
Коламбус
Цинциннати
24
Evan Bush
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
25
Grant Lillard
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Chris Duvall
ЦЗ
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
19
Edgar Castillo
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
25
Grant Lillard
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Chris Duvall
ЦЗ
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
19
Edgar Castillo
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Коламбус - Цинциннати
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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