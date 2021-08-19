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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус
Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус: обзор матча 19 августа 2021
Нью-Йорк Ред Буллз
19.08.2021, четверг, 03:00
США. МЛС, 26 тур
1 : 0
Завершен
Коламбус
33'
Д. Толкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус
84'
Желтая карточка
E. Hurtado
75'
Замена
️️️️
E. Hurtado
Замена
️️️️
M. Egbo
73'
Замена
️️️️
D. Royer
71'
Замена
️️️️
К. Кларк
71'
Замена
️️️️
T. Barlow
61'
Желтая карточка
П. Климала
55'
52'
Замена
️️️️
Д. Этьенн
51'
Замена
️️️️
П. Сантуш
Замена
️️️️
Ф. Амайя
46'
45'
+1
Замена
️️️️
Л. Зелараян
ГОЛ! 1:0!
Д. Толкин
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
3
Amro Tarek
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
9
Патрик Климала
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
6
Лайам Фрейзер
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
14
Waylon Francis
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
25
Фрэнки Амайя
ЦП
16
Tom Barlow
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
10
Лукас Зелараян
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
3
Vito Wormgoor
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
4-2-4
31
Мигел
13
Неалис
3
Данкан
15
Гутман
3
15
Рейес
54
9
Климала
90
Фабио
16
Кармона
47
Толкин
3-3-1-3
89
Ром
25
Аффул
6
Менса
47
13
6
6
Фрейзер
23
Мэцан
14
99
9
Зардес
25
Амайя
25
Амайя
16
16
18
18
77
77
8
Кларк
8
Кларк
10
Зелараян
10
Зелараян
11
Этьенн
11
Этьенн
7
Сантуш
7
Сантуш
9
9
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Коламбус
18
Ryan Meara
ВР
7
J. Pendant
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
24
Evan Bush
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
3
Vito Wormgoor
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
7
J. Pendant
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
3
Vito Wormgoor
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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