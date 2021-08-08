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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Остин
Даллас - Остин: обзор матча 08 августа 2021
Даллас
08.08.2021, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 24 тур
2 : 0
Завершен
Остин
50'
Р. Холлингшид
63'
Х. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Остин
Желтая карточка
F. Jara
90'
+4
Замена
M. Hedges
️️️️
Р. Пепи
84'
Замена
F. Jara
️️️️
Х. Феррейра
84'
76'
Замена
Ж. Колманич
️️️️
A. Stanley
Замена
Э. Серрильо
️️️️
С. Шен
72'
ГОЛ! 2:0!
Х. Феррейра
Пас отдал
С. Шен
63'
61'
Замена
C. Dominguez
️️️️
M. Besler
61'
Замена
N. Lima
️️️️
H. Jimenez
61'
Замена
Т. Почеттино
️️️️
С. Берхальтер
ГОЛ! 1:0!
Р. Холлингшид
Пас отдал
С. Шен
50'
Замена
Б. Акоста
️️️️
A. Ricaurte
46'
Замена
Ж. Обриан
️️️️
П. Помыкал
46'
Желтая карточка
B.
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
5
Bressan
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остин
1
Brad Stuver
ВР
5
Matt Besler
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
68
Кристиан
ЦП
14
Jhohan Romaña
ЦФ
2
Manny Perez
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
4
Aedan Stanley
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
77
Жадер Обриан
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
23
Жан Колманич
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
10
C. Dominguez
ЦФ
2-1-1-5
1
Маурер
5
24
Холлингшид
19
Помыкал
17
Шен
19
Киньон
99
Твумаси
91
Тафари
8
27
Феррейра
2-2-5
1
5
18
Касканте
4
Ринг
68
Кристиан
2
16
4
6
Берхальтер
7
Перейра
9
Пепи
2
2
9
Пепи
8
6
Акоста
6
Акоста
8
17
Шен
6
Серрильо
6
Серрильо
17
Шен
19
Помыкал
77
Обриан
77
Обриан
19
Помыкал
27
Феррейра
29
29
27
Феррейра
16
24
24
16
4
23
Колманич
23
Колманич
4
6
Берхальтер
8
Почеттино
8
Почеттино
6
Берхальтер
5
10
10
5
Остались в запасе
Даллас
Остин
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
17
Freddy Vargas
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
13
Эндрю Тарбелл
ВР
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
17
Freddy Vargas
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Даллас - Остин
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Тойота
Новости команд
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Даллас
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