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МЛС 2026
Лос-Анджелес - Канзаc Сити
Лос-Анджелес - Канзаc Сити: обзор матча 05 августа 2021
Лос-Анджелес
05.08.2021, четверг, 05:30
США. МЛС, 23 тур
1 : 4
Завершен
Канзаc Сити
82'
Д. Мусовски
20'
А. Пулидо
28'
L. Martins
36'
Д. Шаллой
58'
Г. Кинда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Канзаc Сити
Желтая карточка
Э. Атуэста
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
Р. Эспиноза
90'
+2
Желтая карточка
А. Фонтас
Желтая карточка
Б. Дюк
85'
ГОЛ! 1:4!
Д. Мусовски
Пас отдал
Д. Паласиос
82'
78'
Замена
Д. Линдси
️️️️
Г. Кинда
71'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
R. Walter
71'
Замена
W. Harris
️️️️
А. Пулидо
Замена
Б. Дюк
️️️️
Х. Сифуэнтес
68'
Замена
Д. Мусовски
️️️️
Б. Родригес
64'
Желтая карточка
Ф. Гинелла
62'
58'
ГОЛ! 0:4!
Г. Кинда
Пас отдал
G. Zusi
57'
Желтая карточка
И. Санчес
Замена
Ф. Гинелла
️️️️
Р. Эдвардс
46'
Замена
Мбаке
️️️️
М. Фарфан
46'
41'
Желтая карточка
G. Zusi
36'
ГОЛ! 0:3!
Д. Шаллой
Пас отдал
G. Zusi
Желтая карточка
Х. Сифуэнтес
33'
28'
ГОЛ! 0:2!
L. Martins
Пас отдал
Д. Шаллой
25'
Желтая карточка
Н. Изима-Мирен
Желтая карточка
T. Romero
20'
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Пулидо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
6
Диего Паласиос
ЛЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
20
Эдуард Атуэста
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
33
Ким Мун-Хван
ЦФ
9
Диего Росси
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Брайан Родригес
ЦФ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
6
Гади Кинда
ЦП
6
Илие Санчес
ЦП
54
R. Walter
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
5
Мбаке
ЦФ
18
Эрик Дуэньяс
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
24
Álvaro Quezada
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Канзаc Сити
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
3-1-5
6
Паласиос
3
Фарфан
33
Блэкмон
20
Атуэста
9
Росси
8
Сифуэнтес
7
Родригес
10
Вела
33
Мун-Хван
3-3-4
29
8
77
Изима-Мирен
14
6
Кинда
6
Санчес
54
9
Пулидо
20
Шаллой
3
Фонтас
11
44
Эдвардс
45
Гинелла
45
Гинелла
44
Эдвардс
3
Фарфан
5
Мбаке
5
Мбаке
3
Фарфан
8
Сифуэнтес
7
Дюк
7
Дюк
8
Сифуэнтес
7
Родригес
19
Мусовски
19
Мусовски
7
Родригес
6
Кинда
24
Линдси
24
Линдси
6
Кинда
54
15
Эспиноза
15
Эспиноза
54
9
Пулидо
27
27
9
Пулидо
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Канзаc Сити
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
18
Эрик Дуэньяс
ЦФ
24
Álvaro Quezada
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
1
John Pulskamp
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
18
Эрик Дуэньяс
ЦФ
24
Álvaro Quezada
ЦФ
Остались в запасе
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
1
John Pulskamp
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Лос-Анджелес - Канзаc Сити
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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