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МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткепс - Миннесота Юнайтед: обзор матча 01 августа 2021
Ванкувер Уайткепс
01.08.2021, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 22 тур
2 : 2
Завершен
Миннесота Юнайтед
36'
К. Дажоме
90+4'
К. Дажоме (П)
45+1'
E. Finlay
76'
Р. Лод
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Миннесота Юнайтед
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Дажоме
90'
+4
90'
+2
Замена
Я. Грегуш
️️️️
Э. Рейносо
Желтая карточка
Ж. Бикел
87'
Желтая карточка
Т. Риккеттс
86'
Замена
Д. Браун
️️️️
Б. Уайт
80'
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
Д. Нервински
80'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
Р. Тейберт
80'
76'
ГОЛ! 1:2!
Р. Лод
Пас отдал
В. Трапп
Замена
P. Metcalfe
️️️️
М. Бальдисимо
62'
55'
Желтая карточка
В. Трапп
49'
Желтая карточка
D. Taylor
46'
Замена
А. Эну
️️️️
J. Hayes
45'
+2
Желтая карточка
R. Metanire
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
E. Finlay
Пас отдал
Э. Рейносо
ГОЛ! 1:0!
К. Дажоме
Пас отдал
Р. Тейберт
36'
Желтая карточка
М. Бальдисимо
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
2
Джейк Нервински
ЦФ
4
Ранко Веселинович
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
4
Кристиан Гутьеррес
ЦФ
31
Расселл Тейберт
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
12
Жаниу Бикел
ЦФ
11
Кристиан Дажоме
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
25
Дейбер Кайседо
ЦФ
12
Томас Хасал
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
20
Romain Metanire
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
13
Ethan Finlay
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
27
D.J. Taylor
ЦФ
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Ванкувер Уайткепс
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
91
Джавайн Браун
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
12
Evan Newton
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
0
J. Agudelo
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
5
11
Дажоме
12
Хасал
25
Кайседо
24
Уайт
12
Бикел
2-5-3
21
20
18
Дибасси
13
31
Дотсон
20
Трапп
15
17
Лод
44
10
Рейносо
27
2
Нервински
87
Риккеттс
87
Риккеттс
2
Нервински
31
Тейберт
21
Рапозо
21
Рапозо
31
Тейберт
24
Уайт
91
Браун
91
Браун
24
Уайт
55
Бальдисимо
26
26
55
Бальдисимо
10
Рейносо
21
Грегуш
21
Грегуш
10
Рейносо
15
23
Эну
23
Эну
15
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Миннесота Юнайтед
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
9
Тео Бэйр
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
12
Evan Newton
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ЦП
0
J. Agudelo
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
9
Тео Бэйр
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
12
Evan Newton
ЦФ
Остались в запасе
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ЦП
0
J. Agudelo
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Миннесота Юнайтед
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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