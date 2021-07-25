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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси
Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 25 июля 2021
Даллас
25.07.2021, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 20 тур
4 : 0
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
27'
Р. Пепи
44'
Р. Пепи
50'
Р. Пепи
88'
Ж. Обриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси
ГОЛ! 4:0!
Ж. Обриан
Пас отдал
Д. Че
88'
Замена
F. Jara
️️️️
Р. Пепи
85'
Замена
Ж. Обриан
️️️️
П. Помыкал
85'
83'
Желтая карточка
D. Acosta
Желтая карточка
Д. Маурер
78'
Замена
Э. Твумаси
️️️️
С. Шен
78'
Замена
Э. Серрильо
️️️️
Х. Феррейра
69'
69'
Замена
А. Уильямс
️️️️
К. Кабрал
69'
Замена
Н. ДеПуй
️️️️
A. Saldana
69'
Замена
Д. Агирре
️️️️
S. Kljestan
59'
Желтая карточка
Х. Араухо
54'
Замена
E. Zubak
️️️️
V. Vázquez
54'
Замена
D. Acosta
️️️️
J. Villafaña
ГОЛ! 3:0!
Р. Пепи
Пас отдал
С. Шен
50'
ГОЛ! 2:0!
Р. Пепи
44'
ГОЛ! 1:0!
Р. Пепи
Пас отдал
A. Ricaurte
27'
22'
Желтая карточка
A. Saldana
Желтая карточка
A. Ricaurte
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
2
Джастин Че
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
91
Кевин Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
29
Franco Jara
ЦФ
17
Данте Сили
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
24
Danilo Acosta
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
9
Августин Уильямс
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
2-1-1-5
1
Маурер
24
Холлингшид
5
19
Помыкал
17
Шен
27
Феррейра
91
Тафари
8
19
Киньон
9
Пепи
2-1-5
31
Бонд
4
33
Уильямс
7
Грандсир
22
Равелосон
91
Кабрал
8
16
43
27
Феррейра
6
Серрильо
6
Серрильо
27
Феррейра
9
Пепи
29
29
9
Пепи
19
Помыкал
77
Обриан
77
Обриан
19
Помыкал
17
Шен
99
Твумаси
99
Твумаси
17
Шен
4
24
24
4
43
20
ДеПуй
20
ДеПуй
43
16
23
Агирре
23
Агирре
16
8
11
11
8
91
Кабрал
9
Уильямс
9
Уильямс
91
Кабрал
Остались в запасе
Даллас
Лос-Анджелес Гэлакси
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
17
Данте Сили
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Джонатан Перес
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
17
Данте Сили
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Джонатан Перес
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
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