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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Коламбус
Атланта Юнайтед - Коламбус: обзор матча 24 июля 2021
Атланта Юнайтед
24.07.2021, суббота, 22:30
США. МЛС, 19 тур
0 : 1
Завершен
Коламбус
65'
Д. Менса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Коламбус
90'
+2
Желтая карточка
W. Francis
Замена
E. Torres
️️️️
Р. Эрнандес
84'
76'
Замена
P. Kitchen
️️️️
M. Hairston
76'
Замена
М. Берри
️️️️
B. Wright-Phillips
Замена
А. Сейдич
️️️️
М. Россетто
69'
65'
ГОЛ! 0:1!
Д. Менса
Пас отдал
M. Hairston
60'
Замена
W. Francis
️️️️
П. Сантуш
46'
Замена
Л. Зелараян
️️️️
E. Hurtado
46'
Замена
Д. Этьенн
️️️️
А. Мэцан
44'
Желтая карточка
E. Hurtado
Замена
E. Lopez
️️️️
Д. Малрейни
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
23
Мачоп Чол
ЦФ
11
Брукс Леннон
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Атланта Юнайтед
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
32
E. Lopez
ЦФ
18
Ben Lundgaard
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
27
Мигел Берри
ЦФ
25
Grant Lillard
ЦФ
14
Waylon Francis
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
2
Perry Kitchen
ЦФ
1-5
1
12
Эрнандес
5
Соса
77
Мартинес
10
Морено
11
Малрейни
5
Россетто
3-4-1-2
89
Ром
12
6
Менса
47
6
14
13
7
Сантуш
23
Мэцан
9
99
5
Россетто
14
Сейдич
14
Сейдич
5
Россетто
11
Малрейни
32
32
11
Малрейни
12
Эрнандес
31
31
12
Эрнандес
23
Мэцан
11
Этьенн
11
Этьенн
23
Мэцан
9
10
Зелараян
10
Зелараян
9
99
27
Берри
27
Берри
99
7
Сантуш
14
14
7
Сантуш
14
2
2
14
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Коламбус
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
18
Ben Lundgaard
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
24
Evan Bush
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
25
Grant Lillard
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
18
Ben Lundgaard
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
25
Grant Lillard
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Атланта Юнайтед - Коламбус
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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