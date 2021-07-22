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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Сан-Хосе
Канзаc Сити - Сан-Хосе: обзор матча 22 июля 2021
Канзаc Сити
22.07.2021, четверг, 03:30
США. МЛС, 19 тур
1 : 1
Завершен
Сан-Хосе
90+4'
Д. Шаллой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Сан-Хосе
90'
+5
Вторая желтая
Жудсон
ГОЛ! 1:0!
Д. Шаллой
90'
+4
Желтая карточка
G. Zusi
85'
81'
Желтая карточка
К. Эспиноса
75'
Замена
C. Fierro
️️️️
Х. Лопес
69'
Замена
A. RÃos
️️️️
C. Wondolowski
64'
Замена
L. Abecasis
️️️️
М. Лопес
Замена
K. Shelton
️️️️
W. Harris
61'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
Г. Кинда
60'
Желтая карточка
Д. Линдси
57'
49'
Желтая карточка
Жудсон
Замена
Д. Линдси
️️️️
R. Walter
46'
40'
Желтая карточка
Х. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
54
R. Walter
ЦП
6
Гади Кинда
ЦП
27
Wilson Harris
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
0
A. Oswaldo
ЦЗ
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
93
Жудсон
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
19
Хавьер Лопес
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Канзаc Сити
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
16
Джек Скахан
ЦФ
0
J. Akanyirige
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
3-2-5
29
8
77
Изима-Мирен
14
54
6
Кинда
3
Фонтас
20
Шаллой
77
Расселл
28
Дюк
27
2-4-4
0
15
Лопес
93
Жудсон
5
Ремеди
6
7
Эспиноса
8
4
Бисон
12
19
Лопес
54
24
Линдси
24
Линдси
54
6
Кинда
15
Эспиноза
15
Эспиноза
6
Кинда
27
11
11
27
15
Лопес
29
29
15
Лопес
19
Лопес
21
21
19
Лопес
8
25
25
8
Остались в запасе
Канзаc Сити
Сан-Хосе
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
17
Daniel Vega
ВР
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
16
Джек Скахан
ЦФ
0
J. Akanyirige
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
Остались в запасе
17
Daniel Vega
ВР
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
16
Джек Скахан
ЦФ
0
J. Akanyirige
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Канзаc Сити - Сан-Хосе
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
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Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
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