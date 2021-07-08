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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас
Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас: обзор матча 08 июля 2021
Лос-Анджелес Гэлакси
08.07.2021, четверг, 05:30
США. МЛС, 16 тур
3 : 1
Завершен
Даллас
17'
Р. Равелосон
27'
К. Кабрал
51'
E. Zubak
71'
F. Jara
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас
Замена
C. Dunbar
️️️️
С. Грандсир
90'
+4
83'
Желтая карточка
Ж. Обриан
77'
Замена
П. Помыкал
️️️️
Х. Феррейра
75'
Замена
С. Шен
️️️️
Р. Пепи
71'
ГОЛ! 3:1!
F. Jara
Пас отдал
Х. Феррейра
Замена
А. Уильямс
️️️️
E. Zubak
71'
Желтая карточка
Н. ДеПуй
66'
65'
Замена
F. Jara
️️️️
Э. Твумаси
57'
Желтая карточка
Э. Серрильо
54'
Желтая карточка
Э. Твумаси
Замена
A. Saldana
️️️️
V. Vázquez
54'
ГОЛ! 3:0!
E. Zubak
51'
46'
Замена
Ж. Обриан
️️️️
Д. Нельсон
46'
Замена
Ф. Киньон
️️️️
Б. Акоста
ГОЛ! 2:0!
К. Кабрал
Пас отдал
С. Ллетгет
27'
ГОЛ! 1:0!
Р. Равелосон
Пас отдал
V. Vázquez
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
22
Райан Равелосон
ОП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
2
Джастин Че
ПЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
27
Хесус Феррейра
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Джонатан Перес
ЛВ
43
Adam Saldana
ЦФ
9
Августин Уильямс
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
17
Саболч Шен
ЛВ
19
Факундо Киньон
ОП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
77
Жадер Обриан
ПВ
17
Данте Сили
ЛФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
3-1-1-2-3
31
Бонд
20
ДеПуй
4
22
Араухо
22
Равелосон
8
Ллетгет
91
Кабрал
7
Грандсир
11
8
16
3-2-2-2
1
Маурер
5
24
Холлингшид
14
Нельсон
99
Твумаси
91
Тафари
6
Акоста
6
Серрильо
9
Пепи
27
Феррейра
8
43
43
8
11
9
Уильямс
9
Уильямс
11
7
Грандсир
70
70
7
Грандсир
14
Нельсон
77
Обриан
77
Обриан
14
Нельсон
6
Акоста
19
Киньон
19
Киньон
6
Акоста
99
Твумаси
29
29
99
Твумаси
27
Феррейра
19
Помыкал
19
Помыкал
27
Феррейра
9
Пепи
17
Шен
17
Шен
9
Пепи
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Даллас
18
Джонатан Перес
ЛВ
33
Джонатан Клинсман
ВР
Главный тренер
Грегг Вэйни
8
Andres Ricaurte
ЦФ
17
Данте Сили
ЛФ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
23
Брэндон Сервания
ЦП
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
18
Джонатан Перес
ЛВ
33
Джонатан Клинсман
ВР
Остались в запасе
8
Andres Ricaurte
ЦФ
17
Данте Сили
ЛФ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
23
Брэндон Сервания
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
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