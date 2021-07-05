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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Канзаc Сити
Лос-Анджелес Гэлакси - Канзаc Сити: обзор матча 05 июля 2021
Лос-Анджелес Гэлакси
05.07.2021, понедельник, 05:30
США. МЛС, 15 тур
0 : 2
Завершен
Канзаc Сити
81'
Д. Расселл
90+5'
K. Shelton
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Канзаc Сити
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
K. Shelton
90'
+2
Замена
Н. Изима-Мирен
️️️️
Д. Расселл
Замена
S. Kljestan
️️️️
С. Грандсир
86'
81'
ГОЛ! 0:1!
Д. Расселл
Замена
C. Dunbar
️️️️
E. Zubak
68'
Желтая карточка
J. Villafaña
45'
+3
Замена
A. Saldana
️️️️
С. Кулибали
40'
32'
Желтая карточка
Д. Шаллой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Сега Кулибали
ЦЗ
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
22
Райан Равелосон
ОП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
8
Graham Zusi
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
6
Илие Санчес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Джонатан Перес
ЛВ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
9
Августин Уильямс
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Канзаc Сити
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
1
John Pulskamp
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
4-1-1-2-2
31
Бонд
4
Кулибали
20
ДеПуй
4
22
Араухо
22
Равелосон
8
Ллетгет
91
Кабрал
7
Грандсир
14
Чичарито
8
3-3-4
29
3
Фонтас
14
8
21
Эрнандес
6
Санчес
15
Эспиноза
20
Шаллой
11
77
Расселл
6
Бусио
7
Грандсир
16
16
7
Грандсир
4
Кулибали
43
43
4
Кулибали
11
11
70
70
77
Расселл
77
Изима-Мирен
77
Изима-Мирен
77
Расселл
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Канзаc Сити
18
Джонатан Перес
ЛВ
9
Августин Уильямс
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
Главный тренер
Грегг Вэйни
1
John Pulskamp
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
19
Grayson Barber
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
18
Джонатан Перес
ЛВ
9
Августин Уильямс
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
Остались в запасе
1
John Pulskamp
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
19
Grayson Barber
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Канзаc Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
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