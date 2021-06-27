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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Лос-Анджелес
Канзаc Сити - Лос-Анджелес: обзор матча 27 июня 2021
Канзаc Сити
27.06.2021, воскресенье, 00:30
США. МЛС, 13 тур
2 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
61'
А. Пулидо
87'
Д. Шаллой
24'
К. Мун-Хван
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Лос-Анджелес
ГОЛ! 2:1!
Д. Шаллой
Пас отдал
Ф. Эрнандес
87'
Замена
W. Harris
️️️️
Р. Эспиноза
85'
82'
Замена
Мбаке
️️️️
К. Мун-Хван
82'
Замена
Б. Дюк
️️️️
Д. Росси
Замена
A. Dia
️️️️
L. Martins
77'
Замена
K. Shelton
️️️️
А. Пулидо
77'
65'
Желтая карточка
T. Romero
ГОЛ! 1:1!
А. Пулидо
61'
58'
Красная карточка
Т. Блэкмон
57'
Замена
К. Вела
️️️️
Л. Блессинг
46'
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Д. Мусовски
46'
Замена
М. Кайе
️️️️
Х. Сифуэнтес
Желтая карточка
И. Санчес
44'
Замена
G. Zusi
️️️️
Д. Линдси
40'
24'
ГОЛ! 0:1!
К. Мун-Хван
Пас отдал
Х. Сифуэнтес
12'
Желтая карточка
Т. Блэкмон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
6
Илие Санчес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Лос-Анджелес
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
20
Эдуард Атуэста
ЦП
15
Латиф Блессинг
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
9
Диего Росси
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Канзаc Сити
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
8
Graham Zusi
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
48
Kaveh Rad
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Мбаке
ЦЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
7
Брайс Дюк
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
3-3-4
29
3
Фонтас
24
Линдси
14
21
Эрнандес
6
Санчес
15
Эспиноза
6
Бусио
20
Шаллой
9
Пулидо
77
Расселл
3-2-3-3
3
Фарфан
4
Сегура
33
Блэкмон
33
Мун-Хван
3
Мурильо
8
Сифуэнтес
20
Атуэста
15
Блессинг
9
Росси
19
Мусовски
30
15
Эспиноза
27
27
15
Эспиноза
14
13
13
14
24
Линдси
8
8
24
Линдси
9
Пулидо
11
11
9
Пулидо
33
Мун-Хван
5
Мбаке
5
Мбаке
33
Мун-Хван
9
Росси
7
Дюк
7
Дюк
9
Росси
19
Мусовски
21
Бэйрд
21
Бэйрд
19
Мусовски
8
Сифуэнтес
14
Кайе
14
Кайе
8
Сифуэнтес
15
Блессинг
10
Вела
10
Вела
15
Блессинг
Остались в запасе
Канзаc Сити
Лос-Анджелес
48
Kaveh Rad
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
1
John Pulskamp
ЦФ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
Главный тренер
Питер Вермес
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
48
Kaveh Rad
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
1
John Pulskamp
ЦФ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Канзаc Сити - Лос-Анджелес
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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