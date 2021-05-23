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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Канзаc Сити
Сан-Хосе - Канзаc Сити: обзор матча 23 мая 2021
Сан-Хосе
23.05.2021, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 9 тур
1 : 3
Завершен
Канзаc Сити
5'
Х. Лопес
15'
Д. Линдси
61'
А. Пулидо
75'
Д. Шаллой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Канзаc Сити
90'
+2
Замена
Д. Расселл
️️️️
А. Пулидо
90'
Желтая карточка
Д. Линдси
Замена
B. Kikanovic
️️️️
C. Cowell
83'
75'
ГОЛ! 1:3!
Д. Шаллой
Пас отдал
А. Пулидо
Замена
L. Abecasis
️️️️
П. Мари
74'
Замена
C. Wondolowski
️️️️
A. RÃos
67'
Замена
S. Salinas
️️️️
T. Thompson
66'
Замена
C. Fierro
️️️️
Х. Лопес
66'
62'
Замена
R. Walter
️️️️
Р. Эспиноза
61'
ГОЛ! 1:2!
А. Пулидо
Пас отдал
Д. Шаллой
Желтая карточка
A. RÃos
49'
15'
ГОЛ! 1:1!
Д. Линдси
Пас отдал
А. Пулидо
Желтая карточка
К. Эспиноса
9'
ГОЛ! 1:0!
Х. Лопес
Пас отдал
К. Эспиноса
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
0
A. Oswaldo
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
19
Хавьер Лопес
АП
12
James Marcinkowski
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
6
Гади Кинда
ЦП
6
Илие Санчес
ЦП
48
Kaveh Rad
ЦФ
6
Джанлука Бусио
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
4
Таннер Бисон
ЦЗ
16
Джек Скахан
ЦП
93
Жудсон
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
29
L. Abecasis
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
Канзаc Сити
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
54
R. Walter
ЦП
27
Wilson Harris
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
4-4-1-2
26
Юнгвирт
22
0
3
Мари
14
7
Эспиноса
7
5
Ремеди
19
Лопес
25
12
2-3-5
29
24
Линдси
14
15
Эспиноза
6
Кинда
6
Санчес
48
20
Шаллой
9
Пулидо
11
6
Бусио
3
Мари
29
29
3
Мари
7
28
28
7
22
6
6
22
25
8
8
25
19
Лопес
21
21
19
Лопес
15
Эспиноза
54
54
15
Эспиноза
9
Пулидо
77
Расселл
77
Расселл
9
Пулидо
Остались в запасе
Сан-Хосе
Канзаc Сити
4
Таннер Бисон
ЦЗ
16
Джек Скахан
ЦП
17
Daniel Vega
ВР
93
Жудсон
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
27
Wilson Harris
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
16
Graham Smith
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
4
Таннер Бисон
ЦЗ
16
Джек Скахан
ЦП
17
Daniel Vega
ВР
93
Жудсон
ЦП
Остались в запасе
27
Wilson Harris
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
16
Graham Smith
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Сан-Хосе - Канзаc Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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