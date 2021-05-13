Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткепс
Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 13 мая 2021
Миннесота Юнайтед
13.05.2021, четверг, 04:00
США. МЛС, 6 тур
1 : 0
Завершен
Ванкувер Уайткепс
72'
R. Ábila
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткепс
Желтая карточка
О. Алонсо
90'
+4
Замена
J. Hayes
️️️️
Э. Рейносо
86'
86'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
Ж. Бикел
77'
Замена
Л. Овусу
️️️️
Р. Тейберт
76'
Желтая карточка
Д. Корнелиус
Желтая карточка
R. Ábila
74'
73'
Замена
Д. Нервински
️️️️
Б. Гаспар
ГОЛ! 1:0!
R. Ábila
Пас отдал
Р. Лод
72'
Замена
R. Ábila
️️️️
Я. Грегуш
65'
58'
Желтая карточка
А. Кайо
46'
Замена
Д. Корнелиус
️️️️
A. Rose
31'
Желтая карточка
Б. Гаспар
Желтая карточка
М. Боксолл
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
20
Romain Metanire
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
Главный тренер
Адриан Хит
Ванкувер Уайткепс
71
Максим Крепо
ВР
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
12
Жаниу Бикел
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
15
Andy Rose
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
13
Ethan Finlay
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
50
Ramón Ábila
ЦФ
27
Foster Langsdorf
ЦФ
33
Patrick Weah
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
24
Justin McMaster
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
30
Kamron Habibullah
ЦФ
12
Evan Newton
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
4-5-1
21
20
22
Райтала
77
Гаспер
15
Боксолл
17
Лод
6
Алонсо
21
Грегуш
31
Дотсон
20
Трапп
10
Рейносо
3-3-2-2
71
Крепо
4
Веселинович
76
Гаспар
4
Гутьеррес
12
Бикел
8
Кайо
31
Тейберт
25
Кайседо
11
Дажоме
9
Каваллини
15
21
Грегуш
50
50
21
Грегуш
10
Рейносо
15
15
10
Рейносо
15
13
Корнелиус
13
Корнелиус
15
76
Гаспар
2
Нервински
2
Нервински
76
Гаспар
31
Тейберт
24
Овусу
24
Овусу
31
Тейберт
12
Бикел
21
Рапозо
21
Рапозо
12
Бикел
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткепс
27
Foster Langsdorf
ЦФ
33
Patrick Weah
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
24
Justin McMaster
ЦФ
97
Дейн Сент-Клер
ВР
13
Ethan Finlay
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
30
Kamron Habibullah
ЦФ
12
Томас Хасал
ВР
12
Evan Newton
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
27
Foster Langsdorf
ЦФ
33
Patrick Weah
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
24
Justin McMaster
ЦФ
97
Дейн Сент-Клер
ВР
13
Ethan Finlay
ЦП
Остались в запасе
30
Kamron Habibullah
ЦФ
12
Томас Хасал
ВР
12
Evan Newton
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткепс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Альянц Филд
Новости команд
Все
Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткепс
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Мюллер определил, кто более велик – Месси или Роналду
4 октября
В клубе МЛС приняли решение по Томасу Мюллеру
29 сентября
1
Лучший бомбардир ЧМ-2014 объявил о завершении международной карьеры
15 сентября
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Лучший бомбардир ЧМ-2014 объявил о завершении международной карьеры
15 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Мюллер определил, кто более велик – Месси или Роналду
4 октября
В клубе МЛС приняли решение по Томасу Мюллеру
29 сентября
1
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Мюллер посоветовал «Баварии» обратить внимание на 20-летнего рекордсмена чемпионата мира
20 июня
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+