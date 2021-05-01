Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр: обзор матча 01 мая 2021
Нью-Йорк Ред Буллз
01.05.2021, суббота, 20:00
США. МЛС, 3 тур
2 : 0
Завершен
Чикаго Файр
47'
К. Кассерес
64'
К. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр
Замена
O. Fernandez
️️️️
К. Кларк
81'
70'
Замена
Ч. Оффор
️️️️
А. Медран
69'
Замена
Б. Гутьеррес
️️️️
П. Франковски
69'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
J. Bornstein
Замена
Б. Уайт
️️️️
Фабио
68'
ГОЛ! 2:0!
К. Кларк
Пас отдал
Фабио
64'
62'
Желтая карточка
Ф. Кальво
61'
Замена
E. Collier
️️️️
L. Stojanovic
Замена
Д. Йервуд
️️️️
Ф. Амайя
55'
Замена
D. Royer
️️️️
T. Barlow
55'
ГОЛ! 1:0!
К. Кассерес
Пас отдал
Фабио
47'
44'
Желтая карточка
Б. Секулич
Желтая карточка
S. Davis
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
3
Кайл Данкан
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
25
Фрэнки Амайя
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
8
Каден Кларк
АП
90
Фабио
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
2
Борис Секулич
ОП
10
Альваро Медран
ЦП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
30
Гастон Хименес
ЦП
10
L. Stojanovic
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
3
Amro Tarek
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Дрю Йервуд
ЦП
17
Кэмерон Харпер
ПВ
77
Daniel Royer
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Чикаго Файр
1
Крис Брейди
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
11
Брайан Гутьеррес
АП
37
Javier Casas
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
4-3-1-2
31
Мигел
3
Данкан
33
Лонг
15
Гутман
13
Неалис
23
Кассерес
25
Амайя
54
8
Кларк
16
90
Фабио
3-1-3-1-2
1
3
5
Кальво
4
2
Секулич
10
Медран
22
Пинеда
30
Хименес
19
Франковски
9
Берич
10
25
Амайя
16
Йервуд
16
Йервуд
25
Амайя
16
77
77
16
8
Кларк
22
22
8
Кларк
90
Фабио
24
Уайт
24
Уайт
90
Фабио
19
Франковски
11
Гутьеррес
11
Гутьеррес
19
Франковски
3
4
Эспиноса
4
Эспиноса
3
10
Медран
9
Оффор
9
Оффор
10
Медран
10
28
28
10
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Чикаго Файр
17
Кэмерон Харпер
ПВ
47
Джон Толкин
ЛЗ
18
Ryan Meara
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
Главный тренер
Герхард Штрубер
37
Javier Casas
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
1
Крис Брейди
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
17
Кэмерон Харпер
ПВ
47
Джон Толкин
ЛЗ
18
Ryan Meara
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
Остались в запасе
37
Javier Casas
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
1
Крис Брейди
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
Спортс Иллюстрейтид
Новости команд
Все
Нью-Йорк Ред Буллз
Чикаго Файр
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
3
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
3
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
2025.11.18 00:24
11
Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
2025.10.28 13:59
1
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+