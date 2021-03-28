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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Португалия (мол) - Англия (мол)
Португалия (мол) - Англия (мол): обзор матча 28 марта 2021
Португалия (мол)
28.03.2021, воскресенье, 22:00
Молодежный чемпионат Европы, группа D, 2 тур
2 : 0
Завершен
Англия (мол)
64'
Д. Мота
74'
Тринкау (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия (мол) - Англия (мол)
Замена
Ф. Соареш
️️️️
П. Гонсалвеш
88'
83'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
С. Сессеньон
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Тринкау
74'
72'
Замена
К. Джонс
️️️️
Т. Дэвис
72'
Замена
К. Галлахер
️️️️
Н. Мадуэке
67'
Желтая карточка
Б. Годфри
ГОЛ! 1:0!
Д. Мота
Пас отдал
П. Гонсалвеш
64'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Ф. Виейра
63'
55'
Замена
Д. Макнил
️️️️
Р. Сессеньон
Желтая карточка
Т. Корреа
52'
46'
Замена
Э. Эзе
️️️️
Э. Смит-Роу
Замена
Тринкау
️️️️
Ж. Фернандеш
46'
Замена
Д. Браганца
️️️️
Флорентину
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия (мол)
1
Диогу Кошта
ВР
4
Диогу Кейруш
ЦЗ
5
Диогу Лейте
ЦЗ
0
Тьерри Корреа
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
0
Флорентину
ОП
23
Витинья
ЦП
0
Жедсон Фернандеш
ЦП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
0
Фабиу Виейра
ПП
9
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Руй Жорже
Англия (мол)
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
0
Райан Сессеньон
ЛЗ
0
Стивен Сессеньон
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
0
Бен Годфри
ЦЗ
0
Джафет Танганга
ЦЗ
0
Оливер Скипп
ОП
0
Том Дэвис
ЦП
0
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Нони Мадуэке
ПВ
0
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Айди Бутройд
Португалия (мол)
0
Луиш Максимиану
ВР
0
Жоау Виржиния
ВР
0
Даниэль Браганца
ЦЗ
14
Тиагу Джало
ЦЗ
15
Жоау Мариу
ПЗ
0
Томаш Тавареш
ПЗ
16
Филипе Соареш
ЦП
14
Франсишку Консейсау
ПВ
0
Педру Перейра
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
0
Тиагу Томаш
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
Англия (мол)
13
Джозеф Барсик
ВР
22
Джошуа Гриффитс
ВР
12
Бен Уилмот
ЦЗ
0
Ллойд Келли
ЦЗ
0
Макс Ааронс
ПЗ
0
Тодд Кантвелл
ЛВ
0
Дуайт Макнил
ЛВ
17
Кертис Джонс
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
0
Райан Брюстер
ЦФ
4-1-4-1
1
Кошта
0
Корреа
4
Кейруш
5
Лейте
2
Далот
0
Флорентину
23
Витинья
0
Фернандеш
19
Гонсалвеш
0
Виейра
9
Мота
3-3-1-2-1
13
Рэмсдейл
6
Гехи
0
Годфри
0
Танганга
0
Сессеньон
0
Скипп
0
Сессеньон
0
Дэвис
17
Мадуэке
0
Смит-Роу
0
Нкетиа
0
Виейра
14
Консейсау
14
Консейсау
0
Виейра
0
Флорентину
0
Браганца
0
Браганца
0
Флорентину
19
Гонсалвеш
16
Соареш
16
Соареш
19
Гонсалвеш
0
Фернандеш
16
Тринкау
16
Тринкау
0
Фернандеш
0
Дэвис
17
Джонс
17
Джонс
0
Дэвис
17
Мадуэке
24
Галлахер
24
Галлахер
17
Мадуэке
0
Смит-Роу
21
Эзе
21
Эзе
0
Смит-Роу
0
Сессеньон
0
Макнил
0
Макнил
0
Сессеньон
0
Сессеньон
0
Брюстер
0
Брюстер
0
Сессеньон
Остались в запасе
Португалия (мол)
Англия (мол)
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
0
Тиагу Томаш
ЦФ
0
Педру Перейра
ПВ
15
Жоау Мариу
ПЗ
0
Луиш Максимиану
ВР
0
Жоау Виржиния
ВР
14
Тиагу Джало
ЦЗ
0
Томаш Тавареш
ПЗ
Главный тренер
Руй Жорже
0
Макс Ааронс
ПЗ
0
Тодд Кантвелл
ЛВ
13
Джозеф Барсик
ВР
22
Джошуа Гриффитс
ВР
12
Бен Уилмот
ЦЗ
0
Ллойд Келли
ЦЗ
Главный тренер
Айди Бутройд
Остались в запасе
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
0
Тиагу Томаш
ЦФ
0
Педру Перейра
ПВ
15
Жоау Мариу
ПЗ
0
Луиш Максимиану
ВР
0
Жоау Виржиния
ВР
14
Тиагу Джало
ЦЗ
0
Томаш Тавареш
ПЗ
Остались в запасе
0
Макс Ааронс
ПЗ
0
Тодд Кантвелл
ЛВ
13
Джозеф Барсик
ВР
22
Джошуа Гриффитс
ВР
12
Бен Уилмот
ЦЗ
0
Ллойд Келли
ЦЗ
Главный тренер
Руй Жорже
Главный тренер
Айди Бутройд
Статистика матча Португалия (мол) - Англия (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Португалия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Португалия (мол)
0 : 1
21.06.2025
Нидерланды (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Грузия (мол)
0 : 4
17.06.2025
Португалия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Португалия (мол)
5 : 0
14.06.2025
Польша (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Португалия (мол)
0 : 0
11.06.2025
Франция (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Англия (мол)
4 : 2
24.03.2025
Португалия (мол)
Англия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, Финал
Англия (мол)
3 : 2
28.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
Англия (мол)
2 : 1
25.06.2025
Нидерланды (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Испания (мол)
1 : 3
21.06.2025
Англия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Англия (мол)
1 : 2
18.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Англия (мол)
0 : 0
15.06.2025
Словения (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Абдул Белуши
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