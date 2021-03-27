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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Словения (мол) - Чехия (мол)
Словения (мол) - Чехия (мол): обзор матча 27 марта 2021
Словения (мол)
27.03.2021, суббота, 20:00
Молодежный чемпионат Европы, группа B, 2 тур
1 : 1
Завершен
Чехия (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения (мол) - Чехия (мол)
80'
Замена
В. Дрчал
️️️️
О. Лингр
Замена
Д. Петрович
️️️️
Т. Элшник
70'
68'
Замена
А. Карабец
️️️️
О. Шашинка
56'
Желтая карточка
М. Халуш
Желтая карточка
Ж. Колманич
50'
46'
Замена
П. Шулц
️️️️
Д. Гранечны
46'
Замена
М. Фукала
️️️️
Л. Холик
46'
Замена
Т. Острак
️️️️
М. Кохут
Желтая карточка
Ж. Медведь
38'
28'
Желтая карточка
Д. Гранечны
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения (мол)
16
Игор Векич
ВР
20
Жан Колманич
ЛЗ
23
Давид Брекало
ЦЗ
3
Свен Карич
ЦЗ
4
Жан Залетел
ЦЗ
0
Андраж Зинич
ПЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
20
Алеша Матко
ПВ
0
Ник Прелец
ЦФ
10
Тими Элшник
ЦФ
0
Жан Медведь
ЦФ
Главный тренер
Андрей Раздрх
Чехия (мол)
23
Мартин Йедличка
ВР
0
Матей Халуш
ЦЗ
0
Денис Гранечны
ЦЗ
0
Либор Холик
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
0
Михал Кохут
ЦП
20
Ондржей Лингр
ЦП
17
Павел Буха
ЦП
8
Михал Садилек
ЦП
0
Доминик Яношек
ЦП
0
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Карел Крейчи
Словения (мол)
16
Жан Люк Лебан
ВР
16
Мартин Турк
ВР
0
Душан Стойинович
ЦЗ
0
Ян Горенц
ЦЗ
0
Санди Огринец
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
4
Деян Петрович
ЦП
14
Тамар Светлин
АП
5
Жан Рогель
ПП
11
Жан Целар
ЦФ
0
Dario Kolobarić
ЦФ
0
Aljaž Ploj
ЦФ
Чехия (мол)
14
Мартин Витик
ЦЗ
0
Доминик Плехаты
ЦЗ
0
Михал Фукала
ЦЗ
0
Филип Гавелка
ЦП
0
P. Zitny
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
7
Павел Шулц
ЦП
0
Томаш Острак
АП
0
M. Trmal
ЦФ
0
Вацлав Дрчал
ЦФ
0
Антонин Ваничек
ЦФ
3-2-1-1-3
16
Векич
23
Брекало
3
Карич
4
Залетел
20
Колманич
0
Зинич
22
Гнезда Черин
20
Матко
0
Медведь
10
Элшник
0
Прелец
3-5-1-1
23
Йедличка
0
Холик
0
Гранечны
0
Халуш
0
Кохут
17
Буха
8
Садилек
0
Яношек
20
Лингр
7
Крейчи
0
Шашинка
10
Элшник
4
Петрович
4
Петрович
10
Элшник
0
Кохут
0
Острак
0
Острак
0
Кохут
0
Холик
0
Фукала
0
Фукала
0
Холик
0
Шашинка
9
Карабец
9
Карабец
0
Шашинка
0
Гранечны
7
Шулц
7
Шулц
0
Гранечны
20
Лингр
0
Дрчал
0
Дрчал
20
Лингр
Остались в запасе
Словения (мол)
Чехия (мол)
11
Жан Целар
ЦФ
0
Dario Kolobarić
ЦФ
0
Санди Огринец
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
14
Тамар Светлин
АП
0
Aljaž Ploj
ЦФ
0
Душан Стойинович
ЦЗ
0
Ян Горенц
ЦЗ
16
Жан Люк Лебан
ВР
16
Мартин Турк
ВР
5
Жан Рогель
ПП
Главный тренер
Андрей Раздрх
14
Мартин Витик
ЦЗ
0
Доминик Плехаты
ЦЗ
0
Филип Гавелка
ЦП
0
P. Zitny
ЦП
0
M. Trmal
ЦФ
0
Антонин Ваничек
ЦФ
Главный тренер
Карел Крейчи
Остались в запасе
11
Жан Целар
ЦФ
0
Dario Kolobarić
ЦФ
0
Санди Огринец
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
14
Тамар Светлин
АП
0
Aljaž Ploj
ЦФ
0
Душан Стойинович
ЦЗ
0
Ян Горенц
ЦЗ
16
Жан Люк Лебан
ВР
16
Мартин Турк
ВР
5
Жан Рогель
ПП
Остались в запасе
14
Мартин Витик
ЦЗ
0
Доминик Плехаты
ЦЗ
0
Филип Гавелка
ЦП
0
P. Zitny
ЦП
0
M. Trmal
ЦФ
0
Антонин Ваничек
ЦФ
Главный тренер
Андрей Раздрх
Главный тренер
Карел Крейчи
Статистика матча Словения (мол) - Чехия (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Словения (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Словения (мол)
0 : 2
18.06.2025
Чехия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Англия (мол)
0 : 0
15.06.2025
Словения (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Германия (мол)
3 : 0
12.06.2025
Словения (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия (мол)
2 : 2
03.06.2025
Словения (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Финляндия (мол)
1 : 0
25.03.2025
Словения (мол)
Чехия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Словения (мол)
0 : 2
18.06.2025
Чехия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Чехия (мол)
2 : 4
15.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Чехия (мол)
1 : 3
12.06.2025
Англия (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Испания (мол)
2 : 2
21.03.2025
Чехия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Испания (мол)
2 : 0
30.03.2021
Чехия (мол)
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