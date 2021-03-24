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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Румыния (мол) - Нидерланды (мол)
Румыния (мол) - Нидерланды (мол): обзор матча 24 марта 2021
Румыния (мол)
24.03.2021, среда, 23:00
Молодежный чемпионат Европы, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
Нидерланды (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Румыния (мол) - Нидерланды (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Румыния (мол)
1 : 2
17.06.2025
Словакия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Испания (мол)
2 : 1
14.06.2025
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Италия (мол)
1 : 0
11.06.2025
Румыния (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия (мол)
0 : 1
04.06.2025
Румыния (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния (мол)
0 : 2
25.03.2025
Нидерланды (мол)
Нидерланды (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
Англия (мол)
2 : 1
25.06.2025
Нидерланды (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Португалия (мол)
0 : 1
21.06.2025
Нидерланды (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Нидерланды (мол)
2 : 0
18.06.2025
Украина (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Нидерланды (мол)
1 : 2
15.06.2025
Дания (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Финляндия (мол)
2 : 2
12.06.2025
Нидерланды (мол)
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2025.06.23 09:48
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Молодежный Евро-2021. Германия благодаря дублю Вирца победила Нидерланды и вышла в финал
2021.06.03 23:56
Молодежный Евро-2021. Испания и Нидерланды вышли в 1/2 финала
2021.05.31 21:58
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