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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Волос
Атромитос - Волос: обзор матча 15 мая 2021
Атромитос
15.05.2021, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, группа B, 7 тур
1 : 0
Завершен
Волос
62'
J. Umbides (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - Волос
Замена
Я. Айкономидис
️️️️
J. Umbides
90'
+3
87'
Замена
С. Санчес
️️️️
Ж. Баррьентос
Замена
Л. Гальвао
️️️️
Н. Атанасиу
83'
Замена
Х. Муньис
️️️️
B. Rabello
69'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
C. N'Sikulu
68'
63'
Замена
T.
️️️️
P. Logaras
ГОЛ с пенальти! 1:0!
J. Umbides
62'
61'
Желтая карточка
Ф. Грильо
Желтая карточка
П. Саломон
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
1
Андреас Янниотис
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
10
Патрик Саломон
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
27
Georgios Daviotis
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Волос
37
Фаусто Грильо
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
14
Жан Баррьентос
ЦП
99
Pavlos Logaras
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
14
Alberto Bueno
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Атромитос
43
Яннис Салтас
ВР
10
Хуан Муньис
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
Волос
55
Борис Клейман
ВР
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
2
Tekio
ЦЗ
23
Дан Ринстра
ЦП
25
Giorgos Ballas
ЦФ
77
T. Kritikos
ЦФ
3-3-4
1
Янниотис
3
Атанасиу
6
Гутас
4
Струнгис
10
Саломон
8
10
27
9
Манусос
10
8
Якумакис
4-1-1-5
26
Феррари
6
Цоканис
2
Дентакис
37
Грильо
14
Баррьентос
7
Бартоло
99
14
24
Митоглу
21
2
10
10
Муньис
10
Муньис
10
10
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
10
3
Атанасиу
3
Гальвао
3
Гальвао
3
Атанасиу
8
88
Айкономидис
88
Айкономидис
8
14
Баррьентос
31
Санчес
31
Санчес
14
Баррьентос
99
2
2
99
Остались в запасе
Атромитос
Волос
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
43
Яннис Салтас
ВР
28
Spyridon Natsos
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
25
Giorgos Ballas
ЦФ
77
T. Kritikos
ЦФ
55
Борис Клейман
ВР
23
Дан Ринстра
ЦП
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
43
Яннис Салтас
ВР
28
Spyridon Natsos
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
Остались в запасе
25
Giorgos Ballas
ЦФ
77
T. Kritikos
ЦФ
55
Борис Клейман
ВР
23
Дан Ринстра
ЦП
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча Атромитос - Волос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
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