Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Атромитос
Панетоликос - Атромитос: обзор матча 08 мая 2021
Панетоликос
08.05.2021, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, группа B, 6 тур
1 : 3
Завершен
Атромитос
90+1'
N. Mazzola (П)
11'
B. Rabello
20'
C. N'Sikulu
87'
Г. Манусос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панетоликос - Атромитос
90'
+6
Замена
️️️️
C. Theodorakis
90'
+6
Замена
Я. Айкономидис
️️️️
B. Rabello
ГОЛ с пенальти! 1:3!
N. Mazzola
90'
+1
90'
Желтая карточка
C. Theodorakis
Желтая карточка
P. Medina
87'
87'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Г. Манусос
Замена
P. Medina
️️️️
G. Manthatis
82'
Желтая карточка
D. N'Dinga
70'
69'
Желтая карточка
S. Natsos
68'
Замена
К. Коцопулос
️️️️
R. Galo
65'
Замена
S. Natsos
️️️️
J. Umbides
Замена
A. Tahar
️️️️
Н. Вергос
63'
Замена
Н. Карелис
️️️️
A. Karasalidis
63'
59'
Желтая карточка
Г. Манусос
Желтая карточка
Э. Цоцалич
42'
Замена
N. Mazzola
️️️️
Х. Мендоса
41'
Желтая карточка
Э. Барбоза
21'
20'
ГОЛ! 0:2!
C. N'Sikulu
Пас отдал
B. Rabello
11'
ГОЛ! 0:1!
B. Rabello
Пас отдал
C. N'Sikulu
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
59
Delvin N'Dinga
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
8
Далсью
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
14
Georgios Manthatis
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Атромитос
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
33
Christos Theodorakis
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
70
Антонио Яколиш
ЦЗ
6
Ayman Tahar
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
0
N. Mazzola
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Атромитос
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Хуан Муньис
ЦП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
22
J. Tomasevic
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
2-5-1-2
1
6
Цоцалич
4
10
Дуарте
59
20
Диас
8
Далсью
7
Барбоза
10
Мендоса
9
Вергос
14
3-4-4
12
6
Гутас
4
Струнгис
10
Саломон
8
10
3
Гальвао
9
Манусос
8
Якумакис
10
33
14
15
15
14
10
Мендоса
0
0
10
Мендоса
9
Вергос
6
6
9
Вергос
4
80
Карелис
80
Карелис
4
12
23
Коцопулос
23
Коцопулос
12
8
28
28
8
10
88
Айкономидис
88
Айкономидис
10
Остались в запасе
Панетоликос
Атромитос
17
Elías Pereyra
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
70
Антонио Яколиш
ЦЗ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
22
J. Tomasevic
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Хуан Муньис
ЦП
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
17
Elías Pereyra
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
70
Антонио Яколиш
ЦЗ
Остались в запасе
22
J. Tomasevic
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Хуан Муньис
ЦП
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Панетоликос - Атромитос
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
Новости команд
Все
Панетоликос
Атромитос
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
2024.07.30 17:29
3
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
2024.07.30 17:29
3
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
2024.01.14 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
2020.09.20 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
2020.01.05 17:55
7
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+