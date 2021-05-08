Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Ларисса
Волос - Ларисса: обзор матча 08 мая 2021
Волос
08.05.2021, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, группа B, 6 тур
3 : 1
Завершен
Ларисса
8'
А. Дувикас
38'
Х. Бартоло
75'
A. Bueno
68'
Ф. Дурмишай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волос - Ларисса
90'
+1
Желтая карточка
M. Acuña
84'
Желтая карточка
Д. Пинакас
83'
Замена
O. Grigoropoulos
️️️️
Ф. Дурмишай
Замена
T. Kritikos
️️️️
Т. Цоканис
81'
ГОЛ! 3:1!
A. Bueno
75'
68'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Дурмишай
Замена
A. Bueno
️️️️
С. Нинис
66'
59'
Вторая желтая
U. Ćosić
Желтая карточка
Г. Митоглу
57'
49'
Желтая карточка
U. Ćosić
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
Н. Мартинес
46'
Замена
Д. Ринстра
️️️️
Ж. Баррьентос
46'
46'
Замена
B. Moukandjo
️️️️
M. Stiefler
Желтая карточка
А. Дувикас
40'
ГОЛ! 2:0!
Х. Бартоло
Пас отдал
А. Дувикас
38'
Желтая карточка
Ф. Феррари
17'
ГОЛ! 1:0!
А. Дувикас
Пас отдал
С. Нинис
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
37
Фаусто Грильо
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
2
Tekio
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
11
Сотирис Нинис
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
29
Никола Якимовски
ЛП
5
Uroš Ćosić
ЦФ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
0
A. Nikolias
ЦФ
77
Mathías Acuña
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
23
Дан Ринстра
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
77
T. Kritikos
ЦФ
14
Alberto Bueno
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Ларисса
5
Адриан Хусино
ЦЗ
21
Georgios Zacharakis
ЦФ
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
24
Orestis Grigoropoulos
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
20
Alexandros Chalatsis
ЦФ
70
Georgios Daktylas
ЦФ
12
Benjamin Moukandjo
ЦФ
4-3-1-2
55
Клейман
37
Грильо
26
Феррари
2
6
Цоканис
11
Нинис
10
Мартинес
14
Баррьентос
7
Бартоло
24
Митоглу
9
Дувикас
2-1-5
1
4
6
29
Якимовски
8
70
Пинакас
17
Дурмишай
77
0
6
Цоканис
77
77
6
Цоканис
14
Баррьентос
23
Ринстра
23
Ринстра
14
Баррьентос
11
Нинис
14
14
11
Нинис
10
Мартинес
9
Переа
9
Переа
10
Мартинес
17
Дурмишай
24
24
17
Дурмишай
8
12
12
8
Остались в запасе
Волос
Ларисса
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
2
Giannis Maniatis
ЦФ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Феррандо
21
Georgios Zacharakis
ЦФ
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
20
Alexandros Chalatsis
ЦФ
70
Georgios Daktylas
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Остались в запасе
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
2
Giannis Maniatis
ЦФ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
Остались в запасе
21
Georgios Zacharakis
ЦФ
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
20
Alexandros Chalatsis
ЦФ
70
Georgios Daktylas
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Георгиос Петракис
Статистика матча Волос - Ларисса
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
Новости команд
Все
Волос
Ларисса
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
13 ноября
1
Российский вратарь покинул греческий клуб
20 октября
1
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
«Краснодар» избавился от еще одного бразильца
17 июля
1
В чемпионате Греции может появиться еще один россиянин
8 февраля
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
13 ноября
1
Российский вратарь покинул греческий клуб
20 октября
1
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
«Краснодар» избавился от еще одного бразильца
17 июля
1
В чемпионате Греции может появиться еще один россиянин
8 февраля
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+