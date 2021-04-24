Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ларисса - ОФИ
Ларисса - ОФИ: обзор матча 24 апреля 2021
Ларисса
24.04.2021, суббота, 17:15
Греция. Суперлига, группа B, 5 тур
0 : 1
Завершен
ОФИ
33'
Д. Де Гузман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ларисса - ОФИ
90'
+7
Замена
А. Рахман Вайсс
️️️️
N. Solis
87'
Замена
N. Vafeas
️️️️
A. Giannou
84'
Красная карточка
К. Яннулис
84'
Желтая карточка
М. Мельядо
82'
Замена
Ф. Старжеон
️️️️
V. Sakor
81'
Замена
N. Solis
️️️️
A. Sardinero
Желтая карточка
N. Karanikas
80'
Желтая карточка
U. Ćosić
80'
Замена
B. Moukandjo
️️️️
Ф. Дурмишай
78'
Замена
N. Karanikas
️️️️
M. Bertos
77'
Желтая карточка
M. Stiefler
74'
Замена
A. Colombino
️️️️
A. Nikolias
55'
Замена
Д. Пинакас
️️️️
Ä. Ben-Hatira
55'
39'
Желтая карточка
N. Korovesis
Желтая карточка
M. Bertos
37'
37'
Желтая карточка
V. Sakor
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Де Гузман
Пас отдал
N. Korovesis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
25
Manolis Bertos
ЦЗ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
29
Никола Якимовски
ЛП
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
5
Uroš Ćosić
ЦФ
10
Änis Ben-Hatira
ЦФ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
0
A. Nikolias
ЦФ
77
Mathías Acuña
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
6
Vajebah Sakor
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
22
Adrian Sardinero
ЦФ
0
Apostolos Giannou
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Ларисса
5
Адриан Хусино
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
20
Nikos Karanikas
ЦЗ
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
12
Benjamin Moukandjo
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
4
Вахид Селимович
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
24
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
11
Nazareno Solis
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
2-2-5
1
25
6
29
Якимовски
22
8
17
Дурмишай
77
0
10
3-2-3-2
24
Ватерман
34
15
Диамантис
4
Маринакис
2
Вурос
18
Яннулис
6
29
Мельядо
18
Де Гузман
0
22
17
Дурмишай
12
12
17
Дурмишай
0
8
8
0
25
20
20
25
10
70
Пинакас
70
Пинакас
10
24
Вайсс
24
Вайсс
22
11
11
22
0
2
2
0
6
70
Старжеон
70
Старжеон
6
Остались в запасе
Ларисса
ОФИ
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
Главный тренер
Георгиос Петракис
32
Dimitris Sotiriou
ВР
4
Вахид Селимович
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
28
Frixos Grivas
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
4
Вахид Селимович
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
28
Frixos Grivas
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Ларисса - ОФИ
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
Новости команд
Все
Ларисса
ОФИ
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Байера» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Байера» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+