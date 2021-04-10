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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Панетоликос
Волос - Панетоликос: обзор матча 10 апреля 2021
Волос
10.04.2021, суббота, 15:00
Греция. Суперлига, группа B, 3 тур
3 : 1
Завершен
Панетоликос
3'
Д. Ринстра
13'
A. Bueno (П)
42'
Г. Митоглу
36'
Н. Вергос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волос - Панетоликос
Замена
С. Санчес
️️️️
T. Kritikos
84'
74'
Замена
А. Яколиш
️️️️
E. Pereyra
Замена
R. Santos
️️️️
A. Bueno
57'
53'
Замена
️️️️
Х. Мендоса
53'
Замена
G. Manthatis
️️️️
A. Karasalidis
53'
Замена
Н. Карелис
️️️️
P. Medina
ГОЛ! 3:1!
Г. Митоглу
Пас отдал
Ф. Грильо
42'
36'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Н. Вергос
13'
Желтая карточка
A. Tahar
ГОЛ с пенальти! 2:0!
A. Bueno
13'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ринстра
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
37
Фаусто Грильо
ЦЗ
2
Tekio
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
11
Сотирис Нинис
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
77
T. Kritikos
ЦФ
14
Alberto Bueno
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
28
Гболи Арийиби
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
59
Delvin N'Dinga
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
9
Никос Вергос
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
0
Renato Santos
ЦФ
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
70
Антонио Яколиш
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
14
Georgios Manthatis
ЦФ
9
M. R. Azadi
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
3-2-1-4
55
Клейман
37
Грильо
2
26
Феррари
11
Нинис
23
Ринстра
7
Бартоло
77
24
Митоглу
9
Переа
14
2-4-1-3
1
6
Цоцалич
4
20
Диас
59
6
28
Арийиби
10
Мендоса
15
17
9
Вергос
14
0
0
14
77
31
Санчес
31
Санчес
77
4
14
14
4
17
70
Яколиш
70
Яколиш
17
15
80
Карелис
80
Карелис
15
Остались в запасе
Волос
Панетоликос
99
Pavlos Logaras
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Феррандо
9
M. R. Azadi
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
99
Pavlos Logaras
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
Остались в запасе
9
M. R. Azadi
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Волос - Панетоликос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
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